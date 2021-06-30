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Під завалами будинку в Маямі знайшли 12 тіл, 149 людей - зникли безвісти

10:42
Трагедія на курорті забрали багато життів - фото 1
Трагедія на курорті забрали багато життів / Joe Raedle/Getty Images

Триває рятувальна операція в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида), де минулого четверга обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.

У результаті обвалу 12-поверхового будинку в окрузі Маямі-Дейд (поруч з популярним курортом Маямі-Біч) виявлено вже 12 загиблих, але ці цифри не остаточні і можуть значно збільшитись.

Ще 149 людей залишаються зниклими безвісти.

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, швидше за все, перебували в будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, в тому числі з США, Росії, Ізраїлю та шести латиноамериканських держав.

Масштабна пошукова операція триває вже шостий день, рятувальники не втрачають надії знайти людей під завалами.

Спеціальне обладнання показує наявність під уламками повітряних пустот, де можуть бути люди, які опинилися в пастці.

Президент США Джо Байден планує вилетіти до Флориди 1 липня, щоб відвідати сім'ї загиблих і співробітників служби екстреної допомоги.

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США жертвы Новини Мир
Укрінформ
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