Петр Порошенко оконфузился на школьной линейке
Петр Порошенко поздравлял первоклассников в лицее, где таких нет
Президент Украины Петр Порошенко в День знаний попал впросак. Глава государства 3 сентября принял участие в торжественной линейке в киевском элитном лицее "Наукова зміна" и пообещал первоклассникам, что они будут жить в Европейском союзе.
Однако президент не учел важного момента, что в данном лицее обучение проходит исключительно с пятого класса, а потому первоклассников Порошенко поздравил заочно.
Таким образом, спичрайтер просто подставили президента, подготовив ему универсальную речь, которая однако не учла специфику заведения.
Отметим, что по исполнению и озвучке к Порошенко претензий нет – все остальные тезисы он озвучил правильно.
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