Петр Порошенко оконфузился на школьной линейке

19:07 , Сегодня , Сегодня

Петр Порошенко поздравлял первоклассников в лицее, где таких нет

Президент Украины Петр Порошенко в День знаний попал впросак. Глава государства 3 сентября принял участие в торжественной линейке в киевском элитном лицее "Наукова зміна" и пообещал первоклассникам, что они будут жить в Европейском союзе.

Однако президент не учел важного момента, что в данном лицее обучение проходит исключительно с пятого класса, а потому первоклассников Порошенко поздравил заочно.

Таким образом, спичрайтер просто подставили президента, подготовив ему универсальную речь, которая однако не учла специфику заведения.

Отметим, что по исполнению и озвучке к Порошенко претензий нет – все остальные тезисы он озвучил правильно.