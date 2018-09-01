1 сентября: Почему Украине стоит избавиться от культа Дня знаний

09:30 , Сегодня 1 , Сегодня

1 сентября близко / коллаж Дмитрия Коваленко

Критический взор обозревателя Без Табу на 1 сентября, которое вовсе не праздник, а обычный день, пусть и знаний.

В каждом году есть несколько дней, мысленно отправляющих взрослых адекватных людей во времена мороженого за 11 копеек. В случае с Днем знаний дело даже не в том, что при взгляде на детей в новенькой опрятной форме каждый начинает сам вспоминать свой первый звонок. Просто в разгар 1 сентября в глаза так же бросается много странных деталей, которые хочется собрать воедино и написать свою версию известного монолога Жванецкого. Да-да, потому что так жить точно нельзя.

Некоторые вещи, слава богу, канули в лету или просто видоизменились до незаметности. К примеру, назойливые «школьные базары» в больших городах переформатировались преимущественно в выставки-ярмарки в местных ДК на несколько дней. Так цивилизованнее получилось, что ли. Если бы на традиционный ход конем полтавских гешефтмахеров, расставивших палатки на одной из центральных улиц, то об этих МАФах-призраках никто бы и не вспоминал с возмущением. А лет двадцать назад даже стихийные вещевые рынки на центральных проспектах негативной реакции не вызывали. Меняемся к лучшему, значит.

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Первоклашки тоже зашагали в школу с удвоенным удовольствием. Их теперь уже не пугают байками о том, что учительница за идеальное по содержанию сочинение из трех фраз, написанное без ошибок, но кривым почерком, может влепить тройку. Да и двойку за невыполнение норматива по физкультуре не поставят. Не пугают просто потому, что теперь подобные вещи делать запрещено в соответствии с директивами Министерства образования. Надо сказать, что как минимум в школах, расположенных в радиусе километра от авторского жилища, прошлогодние нововведения преимущественно зашли на ура. Так что продолжение следует.

Но в остальном картина, конечно, остается грустной и печальной. Одни лишь сумасшедшие затраты на цветы который год вызывают вопросы. Оно все красиво, спору нет. Но не кажется ли вам эта традиция совершенно бесполезной тратой ресурсов? Взгляните на аналогичные мероприятия хотя бы у западных соседей – там ничего подобного нет и не было. Да даже в ненавистном Советском Союзе до последних лет чем-то подешевле пытались ограничиваться. Гвоздиками, например. А в наше время от детворы с букетами дорогих роз утром 1 сентября в глазах рябит. Парадоксально, но при жалобах на подорожавшие ранцы и туфли на ненужную роскошь денежки у сердобольных родителей из года в год находятся. Пафос – наше все, что ж поделать.

Дань жести

Школьные линейки – отдельный пережиток прошлого, от которого по-хорошему давно должно пахнуть нафталином. В идеале какую-то практическую пользу от них могут и должны получать немногие. Во-первых, первоклассники, для которых эта церемония является по умолчанию своеобразным обрядом посвящения. Во-вторых, ученики выпускных классов, для которых этот первый звонок весьма символически становится в родной школе последним. Но на практике выходит так, что именно об этих категориях лиц на линейках вспоминают разве что эпизодически, как будто праздник не для них затеян.

Еще в мае приходилось подмечать, что все эти линейки и концерты затеваются прежде всего из расчета на визит высокого гостя. Только если во времена застоя в гости заезжал какой-нибудь третий секретарь райкома партии, имеющий полномочия лишь для того, чтобы объявить о взятии шефства над школой заводом «Красный многостаночник», то сейчас туда словно мотыльки на огонь летят более крупные с точки зрения возможности сошки. Им дают возможность в который раз окучить собственный электорат (иногда и вовсе с бонусом в виде сюжета на местном телевидении), они в ответ всучивают учебному заведению десяток компьютеров, приобретенных якобы на свои (на самом деле вполне себе на государственные) средства. Довольны все, кроме детей, которым эти два часа расшаркиваний нужны как зайцу стоп-сигнал.

Слава богу, в некоторых населенных пунктах на этой дурацкой традиции попытались поставить крест. Подзабытый за последние пару месяцев Борис Филатов, скажем, дал четкое указание: никаких чиновников и депутатов на линейках, если только они детей своих в школу не ведут. Причем дал, что называется, с барского плеча – из заграничного отпуска через одиозную заместительницу Епифанцеву. Нетрудно догадаться, представители какой партии возмутились больше всего. А кто-то и вовсе отметил, что Борис Филатов пиарится на том, что требует от других не пиариться. Но, знаете ли, лучше так, чем никак.

Если уж мы так хотим делать все по европейским образцам, то надо перестать творить культы из отдельных, вполне заурядных дней в календаре. В цивилизованных государствах Европы дети 1 сентября идут на занятия, а не на массово-безвкусные культурные мероприятия, на которые еще и раскошеливаться приходится неплохо. Школа – не место для жертвоприношений, а все эти цветы, конфеты и ксероксы именно так нормальными людьми и воспринимаются. И это еще речь не заходила о других совершенно неуместных в наше время вещах – например, о школьных формах в советском стиле.

В самом деле, народ, мы Европа или где?

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на Без Табу 1 сентября 2017 года