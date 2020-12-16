Перші ластівки. Zалежні: Где смотреть 2 сезон сериала

Больше запретных тем в втором сезоне "Первых ласточек" / Новый канал

В понедельник, 14 декабря, на Новом канале состоялась премьера сериала Перші ластівки. Zалежні.

Где смотреть

До четверга включительно с 21:00 в эфире - по две серии молодежного триллера.

На YouTube сериал размещать не будут, но те, кто не успел посмотреть «Ластівок…» во время премьеры, смогут сделать это на стриминговом сервисе sweet.tv.

Новые серии будут выходить на онлайн-платформе сразу после выхода в эфир.

Они доступны подписчикам сервиса без каких-либо доплат.

(НЕ)продолжение культового проекта

«Перші ластівки. Zалежні» — это первый в Украине сериал-антология.

Новый сезон — не продолжение предыдущего, а совершенно новая история.

При этом зрители увидят полюбившихся по первому сезону актеров — Александра Рудинского, Максима Девизорова, Таисию-Оксану Щурук, Максима Самчика, Викторию Литвиненко, Олега Гоцуляка, Александра Бегму и других.

Сюжет 2 сезона

Сюжет сериала разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью — любят, мечтают, поддаются зависимостям и борются с ними.

Все кардинально меняется, когда в общежитии находят труп, а преподавательница ребят затевает собственное расследование.

Перші ластівки. Zалежні. Кто есть кто в сериале:

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!