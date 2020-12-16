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Перші ластівки. Zалежні: Где смотреть 2 сезон сериала

15:30
Больше запретных тем в втором сезоне "Первых ласточек" - фото 1
Больше запретных тем в втором сезоне "Первых ласточек" / Новый канал

В понедельник, 14 декабря, на Новом канале состоялась премьера сериала Перші ластівки. Zалежні.

Где смотреть

До четверга включительно с 21:00 в эфире - по две серии молодежного триллера.

Первые ласточки 2: Дата выхода второго сезона, концепция, сюжет и актеры

На YouTube сериал размещать не будут, но те, кто не успел посмотреть «Ластівок…» во время премьеры, смогут сделать это на стриминговом сервисе sweet.tv.

Новые серии будут выходить на онлайн-платформе сразу после выхода в эфир.

Они доступны подписчикам сервиса без каких-либо доплат.

(НЕ)продолжение культового проекта

«Перші ластівки. Zалежні» — это первый в Украине сериал-антология.

Новый сезон — не продолжение предыдущего, а совершенно новая история.

При этом зрители увидят полюбившихся по первому сезону актеров — Александра Рудинского, Максима Девизорова, Таисию-Оксану Щурук, Максима Самчика, Викторию Литвиненко, Олега Гоцуляка, Александра Бегму и других.

Сюжет 2 сезона

Сюжет сериала разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью — любят, мечтают, поддаются зависимостям и борются с ними.

Все кардинально меняется, когда в общежитии находят труп, а преподавательница ребят затевает собственное расследование.

Перші ластівки. Zалежні. Кто есть кто в сериале:

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

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