Перевірка суб'єктів господарської діяльності: навіщо вона потрібна

Реалії бізнес-середовища в Україні такі, що при укладанні першого контракту з новим партнером необхідно провести його перевірку, причому зробити це нескладно - сьогодні існують відкриті онлайн-бази, які містять всю необхідну інформацію.

Знайти одну з таких можна, якщо перейти на сайт.

Чому необхідна перевірка: куди дивитися

Що саме слід перевіряти? Звертають увагу на кілька моментів:

Перш за все на сам факт того, що компанія існує, тобто зареєстрована на юридичну особу, ФОП і так далі. Це може здатися дивним, але фейкові фірми в Україні дійсно існують досі, і щоб не стати жертвою шахраїв, краще скористатися даними з онлайн-бази.

Навіть якщо факт існування компанії доведений, це ще не говорить про те, що їй можна довіряти. Тому ще один момент, який потребує перевірки - це розмір статутного капіталу, адже він безпосередньо вказує на платоспроможність потенційного контрагента.

Не менш важлива інформація стосується того, на яких підставах до моменту укладення договору діє компанія. Наприклад, вона може вже почати процедуру ліквідації, але продовжує приймати замовлення на послуги, які свідомо не зможе надати .А пред'являти щось буде вже нікому. Це найпростіший приклад - в будь-якому випадку така перевірка обов'язково повинна бути проведена.

Також по онлайн-базі можна подивитися, чи не має за можливим партнером податкових боргів і чи не є він фігурантом судової справи, виступаючи в якості відповідача.

Слід, до речі, звернути особливу увагу на дату реєстрації, адже недавно зареєстрований суб'єкт - це додаткові ризики, оскільки про нього нічого не відомо. Звичайно, це не говорить про те, що з компанією не варто мати справу, але така інформація - то дійсно важливо.

Про деякі нюанси перевірки суб'єктів господарської діяльності

До речі, багато компаній користуються такими онлайн-базами ще і для перевірки своїх боржників - часто буває, що суб'єкти господарської діяльності, які не збираються борги оплачувати, починають процедуру банкрутства, благополучно при цьому забуваючи повідомити всі зацікавлені сторони. Тому краще перевіряти все самостійно.

Таким чином, для того щоб уникнути правових і фінансових ризиків, найкраще попередньо перевіряти всі фірми, з якими плануються якісь ділові контакти. Завдяки такій перевірці компанія буде точно знати, з ким варто і з ким не варто мати справу, що важливо для побудови ефективного бізнесу.