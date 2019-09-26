Перестать стрелять: русские разворачивают три дивизии на границе с Украиной

Кремль готовится к войне

Пока Лавров рассказывает Зеленскому о том, что Россия "готова прекратить войну", а наш президент говорит о том, что "если и вы да, то и мы тоже", количество боеспособных подразделений агрессора у наших северных границ становится все больше.

На этот факт обратил внимание заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский в ходе заседания Форума ОБСЕ.

И хотя надежд на реакцию "вечно слепых" наблюдателей нет, заявлять о возможной подготовке России к масштабному наступлению на Украину нужно на всех уровнях.

Как утверждает украинский дипломат, на формирование русскими трех военных соединений дивизионного уровня у наших границ должно отреагировать все международное сообщество

"Целенаправленное и открытое движение российских бронетанковых групп в направлении украинской границы является очевидным признаком психологического давления на руководство Украины, чтобы заставить Украину пойти на пораженческие соглашения. Российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, ради сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - подчеркнул Лоссовский в своем докладе.

Кроме того, дипломат указал и на то, что возле Ростова-на-Дону боевики строят новый постоянный пункт дислокации 150-й мотострелковой дивизии, а готов он будет уже к концу этого года.

А пока русские готовятся к войне, в штабе операции Объединенных сил выполняют приказы командования и разрабатывают планы отхода с линии разграничения.