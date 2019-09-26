Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

Перестать стрелять: русские разворачивают три дивизии на границе с Украиной

21:40
Кремль готовится к войне - фото 1
Кремль готовится к войне

Пока Лавров рассказывает Зеленскому о том, что Россия "готова прекратить войну", а наш президент говорит о том, что "если и вы да, то и мы тоже", количество боеспособных подразделений агрессора у наших северных границ становится все больше.

На этот факт обратил внимание заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский в ходе заседания Форума ОБСЕ.

Зеленский эмоционально выступил на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

И хотя надежд на реакцию "вечно слепых" наблюдателей нет, заявлять о возможной подготовке России к масштабному наступлению на Украину нужно на всех уровнях.

Как утверждает украинский дипломат, на формирование русскими трех военных соединений дивизионного уровня у наших границ должно отреагировать все международное сообщество

"Целенаправленное и открытое движение российских бронетанковых групп в направлении украинской границы является очевидным признаком психологического давления на руководство Украины, чтобы заставить Украину пойти на пораженческие соглашения. Российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, ради сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - подчеркнул Лоссовский в своем докладе.

Кроме того, дипломат указал и на то, что возле Ростова-на-Дону боевики строят новый постоянный пункт дислокации 150-й мотострелковой дивизии, а готов он будет уже к концу этого года.

А пока русские готовятся к войне, в штабе операции Объединенных сил выполняют приказы командования и разрабатывают планы отхода с линии разграничения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Штаты расширили санкционный список - фото 1
Штаты расширили санкции против России
20:20
Украинские представители могут быть отлучены от работы в комитетах ПАСЕ - фото 1
Делегацию Украины хотят забанить в ПАСЕ
16:20
Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление - фото 1
Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление
14:23
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
24 сентября, 14:25
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...