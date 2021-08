Переписка на английском: основные правила корреспонденции на все случаи жизни

Без страдательных залогов. Фразы для переписки на английском должны быть построены определенным образом. Не стоит писать, например: «The invitation was sent me by Helen» (Приглашение было отправлено мне Хеленой). Лучше заменить этот вариант на: «Helen sent me this invitation» (Хелена отправила мне это приглашение).