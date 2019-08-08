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Переписанная с Зеленского на Шефира компания подала запрос на бюджетное финансирование

15:00
Компания Шефира допущена к конкурсу на бюджетное финансирование - фото 1
Компания Шефира допущена к конкурсу на бюджетное финансирование

ООО "Киноквартал", которой с недавнего времени де-юре владеет помощник президента Сергей Шефир, претендует на 3 миллиона 315 тысяч гривен из государственного бюджета на съемки фильма о футбольных фанатах.

В четверг, 8 августа, был опубликован список кинопроектов-участников в отборе на бюджетное финансирование.

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Среди 233 заявок значится и "Киноквартал", принадлежащая Сергею Шефиру. Примечательно, что если ранее деятели из "95 квартала" подавали аналогичные заявки и получали средства, лишь частично компенсируя свои расходы на съемки, на этот раз в приближенные к президенту хотят, чтобы государство полностью закрыло им бюджет.

Снимать за государственные миллионы в компании Шефира хотят ленту "Фанаты", которая, как утверждают авторы проекта, будет "своеобразным исследованием футбольного фанатского движения в примере группировки ультрас "Динамо".

Премьеру фильма запланировали на октябрь 2020 года. Режиссером и автором сценария выступит переселенец из Луганска Александр Брагин. С ним костяк команды Зе работал во время реализации проектов "Слуга народа", "Сваты-4", "Недотуркані" и многих других.

В целом же вопросов о получении бюджетного финансирования для фильма "Киноквартала" квартала не возникает. У соратников Зеленского схема освоения бюджетных денег на съемки налажена на уровне хороших грантоедов. Только вот представить, что наснимают люди, чей лидер "рос с ощущением о том, что бандеровцы - зло", о представителях правого фанатского движения, весьма страшно.

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Президент Украины Владимир Зеленский 95 квартал Госкино Новости
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