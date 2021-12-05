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Переможець другого сезону Холостячки став жертвою хейту

Вчера, 21:37
Вибір Злати шокував мережевих фанатів - фото 1
Вибір Злати шокував мережевих фанатів / СТБ

У п'ятницю відбувся фінал шоу "Холостячка 2", де головна героїня Злата Огнєвіч прийняла пропозицію руки і серця від бізнесмена Андрія Задворного.

шанувальники співачки сподівалися, що вона обере Дмитра Шевченка, з яким на проекті у неї була особлива історія. Але сталося так, як сталося. Одразу після фіналу незадоволені глядачі почали хейтити і саму Злату, і Андрія.

"Діму просто розмазали по стінці", "Так, це правда, ваші потаємні двері душі цей проект оголив, і за цими дверима ми побачили ницість і нелюдяність, самоствердження за рахунок почуттів інших людей", "На жаль, після жахливого фіналу ковбасить вже другий день", "Вся країна в шоці від того, як ви поводилися і кого вибрали", - пишуть користувачі мережі.

Вже другий день шанувальники не знаходять собі місця і задаються одним питанням, як Злата могла обрати Андрія, у стосунках з яким глядачі відчули холод. Не витримавши нападок, спочатку Огнєвіч відповіла недоброзичливцям, а потім Задворний.

Переможець другого сезону Холостячки став жертвою хейту - фото 209869

"Я читаю всі ваші повідомлення, багатьом відповідаю, повірте, що ви робите – це нереально цінно для мене, ви навіть не уявляєте на скільки, ось зараз я пишу і у мене навертаються сльози. Ви сильні, і справді, ви дуже класні", - написав Андрій у своєму інста-блозі.

Переможець другого сезону Холостячки став жертвою хейту - фото 209868

Також він додав, що є ті люди, які увійшли в його будинок, не знявши брудного взуття, заглянули в його душу і перед виходом вирішили туди плюнути.

"Вам хочу сказати - коментарі підвищують залученість", - додав Задворний і закрив свою сторінку в Instagram.

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Холостячка Андрей Задворный Злата Огневич соцсети Шоубіз Холостяк 11
УНІАН
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