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Перелом позвоночника: в поезде "Киев-Бердянск" на пассажирку упала полка с человеком ВИДЕО

11:20
Наталья Манько получила перелом позвоночника после падения на нее верхней полки в поезде - фото 1
Наталья Манько получила перелом позвоночника после падения на нее верхней полки в поезде

Пока правление "Укрзализныци" тратит сотни тысяч гривен на поиски нового руководителя, в поездах оператора железных дорог продолжают калечиться пассажиры. И подобную дичь сменой управленца не искоренить, поскольку проблема носит системный характер.

Так, на днях от жуткого материального состояния подвижных составов пострадала пенсионер Наталья Манько, которой не посчастливилось воспользоваться услугами "Укрзализныци" и проехать на поезде "Киев - Бердянск".

На поиски нового главы "Укрзализныци" потратят 800 с лишним тысяч

Как утверждают журналисты Пологов Запорожской области, ЧП произошло еще в тот момент, когда поезд находился на одной из стоянок. 80-килограммовый мужчина свалился женщине на спину как раз когда она ставила свою обувь под стол.

- Парень полез на вторую полку. Поезд еще стоял. Я собралась спать, Сняла сапоги и давай ставить их вниз. Только наклонилась и тут полка раскладывается, а этот мальчик по ней на меня сверху. Она мне по спине и все, – отметила пострадавшая.

В результате инцидента женщину в тяжелом состоянии были вынуждены госпитализировать с переломом позвоночника, протрузией и многочисленными гематомами. Самостоятельно двигаться пострадавшая не может.

Для лечения женщине нужно огромное количество средств, а компенсацию от страховой компании она может получить только после суда. К слову, в "Укрзализныце" проблему признали - пострадавшей выдали соответствующий акт.

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Укрзализныця поезд пострадавший пассажиры Новости Украина
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