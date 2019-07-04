Переговоры с РФ засекречены - Офис Зеленского

Переговоры с РФ засекречены - Офис Зеленского

Офис Зеленского засекретил газовые переговоры с Россией.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным СМИ, в Офис Зеленского был направлен запрос касательно встреч и телефонных переговоров гаранта по данной тематике. И получили такой ответ:

"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации".

А вот почему информация засекречена -у президента не уточнили. Согласно законодательству, подобная информация является публичной, если на нее не наложены ограничения.

Интересно, что ранее Андрей Герус заявил, что Юрий Бойко и Медведчук могут приторговывать российским газом в Украине. Но при одном условии.