Переговоры с РФ засекречены - Офис Зеленского
Переговоры с РФ засекречены - Офис Зеленского
Офис Зеленского засекретил газовые переговоры с Россией.
Об этом сообщают "Украинские новости".
По данным СМИ, в Офис Зеленского был направлен запрос касательно встреч и телефонных переговоров гаранта по данной тематике. И получили такой ответ:
"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации".
А вот почему информация засекречена -у президента не уточнили. Согласно законодательству, подобная информация является публичной, если на нее не наложены ограничения.
Интересно, что ранее Андрей Герус заявил, что Юрий Бойко и Медведчук могут приторговывать российским газом в Украине. Но при одном условии.
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