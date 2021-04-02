Пентагон обіцяє військову допомогу Україні у разі наступу росіян

Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії / Міноборони

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін запевняє, що Україна не залишиться наодинці у разі посилення російської агресії.

У Міністерстві оборони України повідомили, що з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова очільника українського оборонного відомства Андрія Тарана з американським колегою.

Остін і Таран уже вдруге за останні півтора місяця обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони.

Цього разу український міністр поінформував співрозмовника про воєнно-політичні аспекти ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та довкола державного кордону України. Він окремо приділив увагу подіям 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.

Крім того, Андрій Таран наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об'єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

Ллойд Остін висловив занепокоєння щодо останніх дій Російської Федерації та запевнив українського міністра у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі й у Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації "агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України".

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