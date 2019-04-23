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Педагог для президента: Зеленскому ищут учителя украинского

23 апреля, 10:00
Зеленский начал учить украинский для "набора скорости" - фото 1
Зеленский начал учить украинский для "набора скорости"

После пока еще не объявленной официально, но всемирно признанной победы на президентских выборах Владимира Зеленского для будущего гаранта начали поиски преподавателя по украинскому языку. Будет ли педагог президента получать обещанные четыре тысячи евро, неизвестно.

Об этом в интервью ВВС рассказала жена победившего шоумена и без пяти минут первая леди Елена Зеленская.

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По ее словам, Владимир знает украинский язык и свободно на нем общается. Это, конечно не удивительно, хотя у набравшего почти 73% голосов в ходе предвыборной гонки наблюдались серьезные проблемы и с государственным, и с его родным русским - формулировать свои мысли, судя по немногочисленным интервью и выступлениям, Зеленскому весьма трудно.

Тем не менее, желание выучить украинский определенно нельзя не приветствовать. К примеру, пять лет возглавляющий министерство внутренних дел Арсен Аваков так и не сподобился сделать такой шаг. Тем не менее, недоскональное знание государственного языка президентом все же немного возмущает.

При этом желание Зеленского подтянуть язык супруга будущего гаранта пояснила тем, что новоизбранный президент "может говорить медленно, как Петр Порошенко, но это не его естественный темп речи":

- Одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо, - добавила Зеленская. - В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно. Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.

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Владимир Зеленский Президент Украины Выборы президента 2019 украинский язык Новости Украина
ВВС
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