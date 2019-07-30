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Печерский райсуд заблокировал 20 сайтов за публикацию материала о коррупции в ГФС и МВД

17:00
Сергей Вовк заблокировал 20 украинских сайтов - фото 1
Сергей Вовк заблокировал 20 украинских сайтов

Чуть ли не впервые с оглашения Независимости Украины по решению суда заблокировали новостные СМИ. Причем сделали это по откровенно выдуманной причине, а под раздачу попали в том числе и патриотические ресурсы, которые серьезно участвуют в информационной войне с Россией.

На днях владельцы целого ряда украинских изданий получили известие о том, что доступ к их ресурсам на территории страны будет заблокирован.

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Речь идет о 20 сайтах, среди которых - весьма серьезные по статистике посещаемости площадки - Enigma.ua, "Информатор" и многие другие.

В числе первых отозвались на "необходимость" забанить сайты работники провайдера "Фринет", которые указали, что СМИ приписали к перечню запрещенных Петром Порошенко указом о блокировке Вконтакте, Яндекса и других сервисов страны-террориста.
Печерский райсуд заблокировал 20 сайтов за публикацию материала о коррупции в ГФС и МВД - фото 185139

Само собой, никакого отношения к стране-агрессору заблокированные сайты не имеют. За исключением на ладан дышащего "Корреспондента", который относится к "Украинскому медиа холдингу" Курченко.

Впрочем, как оказалось, представители провайдера банально ошиблись, а под блокировку ресурсы попали из-за совсем иной причины, которая очень уж напоминает схему с отменой лицензии авиакомпании SkyUp Барышевским судом.

Сайты с миллионными показателями посещаемости заблокировали на основании решения скандально известного своими дебильными решениями судьи Печерского районного суда Сергея Вовка. Вынес решение служитель Фемиды 23 июля, а касалось оно уголовного дела 12018060020001159 и размещения на сайтах материала-расследования о коррупционерах из МВД и ГФС, которые прессуют правозащитников.

Печерский райсуд заблокировал 20 сайтов за публикацию материала о коррупции в ГФС и МВД - фото 185140

Постановление № 757/38387/19-к в реестре судебных решений пока отсутствует. Тем не менее, блокировать доступы к новостным сайтам, как утверждают адвокаты, Сергей Вовк не имел никакого права. Особенно с учетом того, что, де-факто, речь идет о попытке заинтересованных людей прекратить доступ читателей к компрометирующей их статье или ресурсам в целом.

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