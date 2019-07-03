Из-за статьи на сливном бачке: Барышевский суд отстранил замглавы НБУ

Рожкову отстранили из-за "оскорбившегося" жителя Барышевки

Екатерина Рожкова не может выполнять работу первого заместителя главы Национального банка Украины из-за решения "всемирно известного" Барышевского районного суда.

Служители Фемиды, через которых представители Игоря Коломойского начали решать проблемные для него вопросы, в очередной раз ползели не в свою стихию и издали трэшовое постановление.

Не смотря на отсутствие у них полномочий, наплевавшие на все судьи отстранили замглавы НБУ Екатерину Рожкову от выполнения ею обязанностей. Причем решили они так, рассматривая спор между двумя жителями Барышевки, которые, скорее всего, даже не догадываются о том, что "подавали иск".

Как пояснила сама чиновница на своей странице в Facebook, эпичное противостояние в суде началось с того, что 6 июня на сайте-сливном бачке "ОРД" вышла статья о том, что Рожкова "остановила дефолт в Украине и обвал гривны".

И эта публикация так сильно оскорбила некоего Андрея Барташа, что он "подал иск в суд" за "нарушение в тексте своих прав".

Такому идиотскому утверждению служители Фемиды нисколько не удивились, а даже поспособствовали "обиженному", решив отстранить никак не причастную ко всему происходящему Рожкову от обязанностей до выяснения обстановки.

"Вот так, я стала объектом ожесточенного судебного противостояния между двумя жителями Барышевки. Судя по всему, этот вопрос для них является наиболее важным. Это, пожалуй, чистое совпадение обстоятельств, но эти два господина между собой знакомы. Барташ между прочим, был основателем компании "Нибиру Х", в которой Антон Лукьяненко до сих пор работает в должности директора. На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае с СкайАп. Говорят, ко всему же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось. Видимо "залегли на дно в Барышевке", - написала Рожкова.

Как известно, Екатерина Рожкова всерьез отстаивает позицию государства о национализации "ПриватБанка" в судах, чем путает карты Коломойскому. Именно для возвращения банка или для получения компенсации олигарху и нужно отстранение чиновницы.