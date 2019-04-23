ПЦУ наградила "Нарика" Порошенко

23:00 23 апреля,

ПЦУ наградила "Нарика" Порошенко

Патриарх Филарет наградил уголовного авторитета Александра Петровского Орденом Святого Архистратига Михаила первой степени.

Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских.

"Сейчас Александр Владимирович Петровский является полным кавалером всех наград Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, сообщается на фб-странице фонда Петровского", - пишет работница СМИ.

Стоит отметить, что Петровский, он же "Нарик"– это днепровский уголовный авторитет. Во время получения томоса в Стамбуле (январь, 2019) был замечен в компании Порошенко, Филарета и пр. уважаемых особ.

После появления ряда публикаций о себе, орденоносец обязал суд запретить упоминания погоняла "Нарик". Но это не сильно помогло, хоть санкция Фемиды и вступила в действие.

Так, из-за поста о нашем герое главред Цензор.нет Юрий Бутусов был вынужден заплатить штраф в размере 357 тыс. грн.

Напомним, выполняющий номинальные функуции почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, в четверг, 10 января, пояснил, какого криминальный авторитет Александр Петровский делал в Стамбуле, а также появляется рядом с предстоятелем Епифанием и Петром Порошенко.

По словам святейшего патриарха Филарета, Петровский купил православную индульгенцию право присутствовать на подписании Томоса, помогая Днепропетровской епархии.

При этом церковник, разумеется, понятия не имеющий, кто такой "Нарик", якобы не возражал, чтобы при церемонии присутствовали не только официально приглашенные лица, но и все желающие.

- Делегация в составе митрополита Епифания, как предстоятеля избранного, митрополита Дмитрия Львовского, митрополита Симеона Винницкого, митрополита Андрея Ивано-Франковского от автокефальной церкви и архиепископа Евстратия Черниговского была официальной. Но Вселенский патриарх не был против того, чтобы приехали все желающие присутствовать во время акта подписания Томоса. Одним из них и был Петровский, - заявил бывший глава бывшей УПЦ КП.