Павел Зибров сфоткался с боевиком и попал под ветеранский каток (ФОТО)

Зибров потусил в компании террориста

Народный артист Украины, который уже давно не находится на пике популярности, не слишком переборчив к своим фанатам и людям, которые платят ему за выступления.

Фото Зиброва с пророссийским коллаборантом Владимиром Струком наделало немало шумихи в украинском сегменте интернета.

После того, как артиста заметили в компании пособника оккупантов, ветераны АТО Луганской области записали обращение к Зиброву, в котором напомнили, что именно Струк был причастен к основанию "ЛНР", а сейчас является кандидатом в депутаты в 113-м избирательном округе:

"На финансируемых лично им блокпостах погибло большое количество украинских патриотов и простых граждан. Он является криминальным авторитетом из 90-х и преступником, которого внесли в базу "Миротворец" как сепаратиста, пособника террористов, лицо, осуществившее действие против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, руки которого по локоть в крови. Господин Зибров, по локоть в крови!!! Вы действительно хотите поддержать этого преступника, вы действительно будете петь по его заказу?! Патриот Зибров, который носит гордое и почетное звание народного артиста УКРАИНА, поет на заказ убийцы Украины?!".

Не обошел стороной публикацию Струком фотографии с артистом и Денис Казанский.

"Справа на фото народный артист Украины, певец Павло Зибров. А слева - луганский сепаратист Владимир Струк, который вместе с Болотовым и Царевым организовывал незаконный референдум по отделению Луганской области, призывал к насилию, помогал создавать вооруженные отряды боевиков "ЛНР", - отметил блогер. - Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов".