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ПАСЕ признала Россию стороной Минских соглашений

08:00
В ПАСЕ приняли антироссийскую резолюцию - фото 1
В ПАСЕ приняли антироссийскую резолюцию

Вечером в четверг, 30 января, в ПАСЕ приняли резолюцию, которая в целом может считаться антироссийской. Произошло это на фоне реванша Кремля в ассамблее.

Хотя российская делегация на днях фактически триумфально вернулась в ПАСЕ и с помощью во многом коррупционного лобби сразу же добилась невозможности наложения на себя санкций, некое противодействие террористы все же испытывают.

Украина возвращается в ПАСЕ

Так, вчера в Парламентской Ассамблее Совета Европы большинство дипломатов проголосовали за резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры, в которой прописана обеспокоенность негативными действиями Москвы.

В резолюции указано, что русские усиливают тенденции о нарушении демократических процедур, верховенства права и прав человека, а также используют законодательство о противодействии экстремизму для борьбы с оппозицией и критикой. Кроме того, русских представили ползучими окккупантами Грузии, а также агрессорами в Крыму и на Донбассе.

Среди требований, которые прописаны в документе, указана жесткая необходимость выполнять Минские соглашения. При этом отдельным пунктом выделена фраза о том, что РФ является их полноценной стороной, а не «наблюдателем».

В связи с этим в ПАСЕ призвали Москву немедленно прекратить военное вторжение в Украину, а также отменить оккупацию Крыма. То же самое касается отжатых у Грузии территорий.

Кроме того, Кремлю рекомендовали сотрудничать со следственной группой и голландской прокуратурой по делу MH17.

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ПАСЕ Россия война на Донбассе терроризм Грузия Оккупация Крыма Минские соглашения Новости
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