Парубий уйдет в отставку. Но есть условие

16:00 24 апреля,

Парубий уйдет в отставку. Но есть условие

Спикер ВРУ Андрей Парубий уйдет в отставку, но после …..

…сбора 150 подписей нардепов.

"Я безотлагательно поручил, как и все предыдущие разы, чтобы немедленно выдали подписные листы. И я подчеркиваю, что этот процесс ни на йоту не будет задерживаться", - заявил глава парламента.

Но где одно условие, там есть и второе. Чего же еще жаждет великий оратор? А жаждет он защиты украинского языка.

"С одним нюансом: это произойдет после того, как я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке. А эта подпись появится вскоре", – отметил глава ВРУ.

Напомним, в Раде начали сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия.

Инициатором увольнения великого оратора выступил нардеп от "Видродження" Валерий Писаренко.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - написал политик в Facebook.

И тут же добавил.

"P.S. опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".