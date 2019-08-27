Парубий подписал закон об Избирательном кодексе
Во вторник, 27 августа, пока еще действующий спискер Верховной Рады Андрей Парубий поставил свою подпись под не так давно принятым законом, благодаря которому выборы в парламент будут проходить по открытым спискам.
Правда, для реализации задуманного визировать законопроект должен президент Владимир Зеленский.
О подписании документа Парубий написал на своей странице в Twitter:
"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно это сделал. каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!".
Напомним, 11 июля Верховная Рада с 17-й попытки приняла важный законопроект. В поддержку кодекса еле набрали голоса 230 народных депутатов.
Сам же кодекс начнет действовать с декабря 2023 года и затронет лишь очередные выборы, которые запланированы на октябрь 2024 года. Досрочные же выборы Рады, если таковые будут, пройдут с мажоритарщиками, закрытыми списками и так далее.
Согласно тексту закона, кодекс фактически сделает невозможным торговлю мандатами, которую мы можем наблюдать даже сейчас.