Парубий подписал закон об Избирательном кодексе

Закон о выборах по открытым спискам вскоре положат на стол президенту

Во вторник, 27 августа, пока еще действующий спискер Верховной Рады Андрей Парубий поставил свою подпись под не так давно принятым законом, благодаря которому выборы в парламент будут проходить по открытым спискам.

Правда, для реализации задуманного визировать законопроект должен президент Владимир Зеленский.

О подписании документа Парубий написал на своей странице в Twitter:

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно это сделал. каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!".

Голова профільного Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс! pic.twitter.com/XSH00homBR — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) August 27, 2019

Напомним, 11 июля Верховная Рада с 17-й попытки приняла важный законопроект. В поддержку кодекса еле набрали голоса 230 народных депутатов.

Сам же кодекс начнет действовать с декабря 2023 года и затронет лишь очередные выборы, которые запланированы на октябрь 2024 года. Досрочные же выборы Рады, если таковые будут, пройдут с мажоритарщиками, закрытыми списками и так далее.

Согласно тексту закона, кодекс фактически сделает невозможным торговлю мандатами, которую мы можем наблюдать даже сейчас.