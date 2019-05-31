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Парубий и Ляшко обвинили Зеленского в перекручивании информации в стенограмме

18:00
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У Зеленского скрыли данные о переговорах с нардепами

На консультационном совете с участием лидеров партий парламента, а также руководства Верховной Рады политики высказывали ряд предложений, которые не внесли в стенограмму.

С таким заявлением в пятницу, 31 мая, выступили спикер ВР Андрей Парубий и устроивший тогда скандал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко.

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Вчера в Администрации президента решили показать пример "открытости власти" и опубликовали стенограмму встречи Зеленского с лидерами политсил, на которой обсуждали роспуск Верховной Рады.

Только вот при этом у Зеленского внесли целый ряд изменений в слова парламентариев, выбросили невыгодные ему куски и предложения по поводу принятия закона о выборах.

Во время сегодняшнего заседания Рады с таким заявлением выступили и Олег Ляшко, и Андрей Парубий.

"Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые искажения текста, изъяты некоторые предложения", - отетил спикер Рады, комментируя публикацию документа.

Примечательно, что балагур Ляшко требовал у Зеленского именно открытости и настаивал на ведении онлайн-трансляции заседания. Но президент ему отказал, сославшись на то, что ведется стенограмма.

К слову, чуть позже к протестующим политикам присоединилась и Ирина Геращенко, которая на своей странице в Facebook пояснила, что "из стенограммы четко видно, что Парубий, его заместители, а также руководители БПП, НФ и РПЛ заявили о неконституционности роспуска".

Опубликованный текст также свидетельствует о том, что лидеры депутатских групп и фракций не давали согласия на проведение выборов по закрытым спискам, хотя представитель президента в Раде Руслан Стефанчук утверждал обратное.

Таким образом, Зеленский просто обманул нардепов, когда договорился с ними о роспуска ВР в обмен на внесение закона с открытыми списками. При этом президент и Раду разогнал, и законопроект внес с диаметрально противоположным содержимым.

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