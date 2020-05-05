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Папаньки 2020: Дата выхода второго сезона, актеры и где снимали сериал

14:54
Папаньки 2 - спешите видеть - фото 1
Папаньки 2 - спешите видеть / СТБ

Уже 11 мая состоится премьера второго сезона юмористического сериала "Папаньки". Вся самая информация для того, чтобы подготовиться должным образом к старту 2 сезона, - на Без Табу.

Папаньки - как создавался сериал

Премьера первого сезона состоялась осенью 2018 на канале ICTV. Задумали и исполнили все актеры "Дизель Студио". Первый сезон состоял из 16 серий и имел большой успех. История, созданная по лекалам "Секса в большом городе", но переиначенная наизнанку и вмещенная в украинские реалии, пришлась по вкусу зрителям, а это означало, что продолжение было неизбежно.

Упереджене ставлення - Дата выхода, график серий, актеры и сюжет сериала

11 мая 2020 на телеэкраны выходит второй сезон, с теми же актерами и локациями, но уже на канале СТБ. Во втором сезоне по-прежнему будет 16 серий и это по-прежнему будет история, как молодые отцы справляются с отцовством.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик Максим Бернадский, оператор-постановщик Максим Баев и художник-постановщик Андрей Гречишкин. Руководитель проекта — Наталья Каптан. Авторы идеи: Алексей Бланарь, Михаил Шинкаренко и Егор Крутоголов.

Папаньки - сюжет сериала

Главные герои сериала - закадычные друзья и соседи, которые проживают в одном дворе столичной многоэтажки, а еще они - папаньки. Собыьтя второго сезона происходят спустя полгода после первого.

Папаньки 2020: Дата выхода второго сезона, актеры и где снимали сериал - фото 199613

Папаньки - во втором сезоне будет еще смешнее

Во втором сезоне героев сериала ждут новые испытания и приключения. В семье Егора и Светы произойдут изменения на почве недостатка денег. У гуляки и змея-искусителя Саши неожиданно появится взрослый сын. А в семью многодетного папы Женечки Малышева вернется его жена , что приведёт к новому конфликту «невестка-свекровь». Дочери Никиты и Иры уже полгодика, и это очень влияет на отношения пары. А тут еще и коллега Никиты по работе подливает масла в огонь…

Папаньки 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Папаньки - актеры и роли в сериале

  • Егор Крутоголов в роли Егора
  • Евгений Гашенко в роли Никиты
  • Евгений Сморигин - в роли многодетного отца Женечки
  • Андрей Фединчик в роли Сани
  • Лилия Ребрик - в роли Светы, жены Егора
  • Ольга Арутюнян в роли Ирины, жены Никиты
  • Ольга Атанасова в роли жены Женечки Малышева
  • Демьян Шиян в роли Игоря
  • Надежда Кондратовская в роли Тамары Станиславовны
  • Вячеслав Хостикоев в роли блогера Славика
  • Кира Подольская в роли Яны
  • Анжелика Эшбаева - в роли дочери Никиты
  • Виктория Булитко в роли коллеги Никиты из банка
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График выхода 2 сезона Папаньки

  • 1 и 2 серии - 11 мая 2020
  • 3 и 4 серии - 12 мая 2020
  • 5 и 6 серии - 13 мая 2020
  • 7 и 8 серии - 14 мая 2020
  • 9 и 10 серии - 18 мая 2020
  • 11 и 12 серии - 19 мая 2020
  • 13 и 14 серии - 20 мая 2020
  • 15 и 16 серии - 21 мая 2020

Сериал будет выходить с понедельника по четверг в обычный для СТБ вечерний слот - 20:15. Планируется показ двух серий сразу, таким образом весь второй сезон можно будет убрать за две недели.

Где снимали сериал Папаньки

Поскольку сериал рассказывает про жизнь в киевском спально районе, то вполне логично, что многие сцены снимались там же.

На экране есть узнаваемые киевские улицы.

Также съемочная группа всем составом выезжала в лес и на рыбалку за город.

Однако квартиры героев и целый роддом "построили" в одной из столичных киностудий.

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Папаньки СТБ Егор Крутоголов Ольга Арутюнян Лилия Ребрик Ольга Атанасова Евгений Сморигин Шоубиз Новости сериалов
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