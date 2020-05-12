Папаньки 2 сезон - смотреть онлайн 1,2,3 и 4 серии

Папаньки - смотреть онлайн 2 сезон

В понедельник, 11 мая, на СТБ стартовал второй сезон душевного ситкома "Папаньки". Первые четыре серии второго сезона уже можно смотреть онлайн.

Папаньки 2 - что будет в первой серии

Событие второго сезона происходят через полгода после завершения первого.

Из хранителя дивана Егор превратится в зажигательного, грациозного, харизматичного танцора, который легко может сорвать овации зала. Что вдохновит его на такое смелое перевоплощение? Как близкие оценят его новое увлечение?

Женя очень обрадовался возвращению жены, с которой не виделся целых 199 дней. В честь этого он приготовил ей особенный подарок, но преподнести его никак не было возможности: то дети не вовремя заглянут в спальню, то мама порадует неожиданным визитом. Как оставаться примерным отцом и не забывать уделять время жене?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 1 серию:

Папаньки 2 - что будет во второй серии

Егор привык жить в свое удовольствие: развлекаться, смотреть футбол с друзьями и ни о чем не беспокоиться. Но сейчас его ждал сюрприз. Света попросила помочь сыну с домашним заданием. Легко ли Егор осилит задачку для пятиклассника?

Тем временем Никита продолжает намекать Ире, что она слишком много времени проводит на работе и слишком мало видится с ребенком. Чем закончится его затея? Как жена отреагирует на подобные знаки?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 2 серию:

Папаньки 2 - что будет в третьей серии

У Егора и Жени возникла гениальная идея – побороться за место управляющего домом. К грядущим выборам мужчины подошли очень серьезно и подготовили себе настоящие предвыборные кампании. Женя взялся сажать деревья, убирать клумбы и расклеивать агитационные листовки, чтобы жильцы дома видели, какой он трудолюбивый. Но Егор тоже не отстает. Правда, он решил пойти другим путем и подкупить голосующих бесплатными хот-догами, футбольными площадками и концертами знаменитостей. Чей подход оказался лучше? Кто вышел победителем из этой игры?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 3 серию:

Папаньки 2 - что будет в четвертой серии

Саше придется справиться с первой любовью сына. Его семилетний Шурик влюбился и не может понять, почему ему еще рано об этом думать. Каким было удивление Саши, когда он узнал, что его сыну понравилась не одноклассница или девочка из параллели, а учительница. Сможет ли опытный ухажер Саша объяснить сыну, почему они не могут быть вместе?

Тамаре Брониславовне предстоит открыть для себя шокирующую правду об увлечениях современной молодежи. Она случайно зашла в комнату внучки Вики и застукала, как она танцует тверк. Удастся ли объяснить бабушке, что это популярный танец, а не что-то плохое?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 4 серию: