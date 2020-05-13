Папаньки 2 сезон - смотреть онлайн 5 и 6 серии

Папаньки 2 - смотрим онлайн вместе / СТБ

На СТБ состоялась премьера новых серий второго сезона сериала "Папаньки" - значит, пора посмотреть их и на Без Табу. Вашему вниманию 5 и 6 эпизоды второго сезона.

Папаньки 2 - что будет в пятой серии

Событие второго сезона происходят через полгода после завершения первого.

У Егора закончится сладкая и беззаботная жизнь. У его банка возникли крупные проблемы, поэтому он заморозил счета клиентов и не выдает никакие деньги. Удастся ли Егору вернуть свои сбережения и наслаждаться жизнью как раньше?

Никита не может сосредоточиться на работе из-за постоянных звонков Иры. Оказывается, жена не знает, что и где лежит в квартире, поэтому каждые 10 минут набирает мужа. Как долго Никита выдержит это? Как его начальство отреагирует на постоянные разговоры в рабочее время и опоздания в офис?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 5 серию:

Папаньки 2 - что будет в шестой серии

Женя не может смириться с тем, что его дочь так быстро взрослеет и начинает встречаться с мальчиками. Заботливый отец решил проследить за Викой и узнать, чем занимается современная молодежь. Смотрите и узнайте, почему Женя оказался в больнице после визита в ночной клуб.

Ира решила записать дочь в детский садик, чтобы у нее появилось больше свободного времени. Но благотворительный взнос за место в ясельной группе оказался неподъемным для их семьи. Удастся ли Никите решить эту проблему?

Папаньки 2 - смотреть онлайн 5 серию: