Папа Римский потерял лицо из-за неадекватной верующей

Папа Римский оказался в неприятной ситуации

Курьезный случай произошел с главой христианского мира - Папой Римским Франциском в новогоднюю ночь.

Папа Франциск решил посетить рождественский вертеп на площади святого Петра в Ватикане и пообщаться с верующими. Обычно такие мероприятия проходят мирно и благостно, однако в этот раз все пошло не так.

Понтифик спокойно себе благословлял мирян, следуя по своему маршруту. Не дойдя метра до одной женщины, он резко сменил траекторию и попытался пройти мимо нее. Та не растерялась и проворно схватила Франциска за руку, видимо, желая вытребовать себе божьей милости в новом году, а, может, и десятилетии.

Папа таким поведением не совсем адекватной верующей был застигнут врасплох, а потом доверился инстинктам и резко одернул руку, изобразтив на лице жутковатую гримасу. Этот эпизод попал на камеры и стал вирусным.

Сам понтифик очень данному конфузу огорчился и позднее принес свои извинения.

"Мы часто теряем терпение. Это случается и со мной. Я прошу прощения за плохой пример, предоставленный вчера", - сказал глава католической церкви перед празднованием мессы в Ватикане.