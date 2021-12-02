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Папа Римський планує відвідати Україну

12:12
Папа їде в гості - фото 1
Папа їде в гості / ОП

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук повідомив, що в Україні очікують на візит Папи Римського Франциска.

Про це церковник розповів під час Київського безпекового форуму.

"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його (Папи Франциска. - ред.) візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні", - сказав глава УГКЦ.

"Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - наголосив він.

Шевчук сказав, що кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну, і що глава Ватикану дуже переймається долею простих людей.

"Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", - додав глава УГКЦ.

Він також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчить після того, як Папа відвідає Україну, зазначила пресслужба форуму.

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Папа Франциск УГКЦ религия Новини Украина
Європейська правда
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