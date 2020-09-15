Владимир Зеленский Карантин в Украине Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Пальчевского уличили в постоянной лжи и работе с политтехнологом регионалов (ВИДЕО)

15:00
Пальчевский - Думчев на выборах-2020 - фото 1
Пальчевский - Думчев на выборах-2020

Работающий на ФСБ российский бизнесмен, который активно действует в Украине, называет себя другом Зеленского и проводит активнейшую пиар-кампанию за место мэра Киева, на самом деле является политическим проектом-пузырем.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом", которые буквально следили за Пальчевским.

Только стул и ноутбук: политсилу Пальчевского уличили в нарушении закона

В итоге антикоррупционеры выяснили, что партия "Победа Пальчевского" является фикцией, а сам новоиспеченный политик изо дня в день банально отсиживается дома и лишь изредка выезжает на телеэфиры.

Более того, человек, которого социологи и СММщики навязывают обществу как "конкурента Кличко", постоянно источает потоки лжи в эфирах каналов Медведчука. Так, в ходе длительной слежки журналистов за Пальчевским якобы претендующий на место мэра Киева обещал людям по неделе прожить в каждом из удаленных районов столицы. При этом бизнес-компаньон российского спецслужбиста вообще фактически не выезжал из своей элитной квартиры.

При этом Пальчевский регулярно принимал у себя единственного человека - сына ватоголовой недожурналистки Сергея Влащенко, который работает политтехнологом у нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. Все это, а также постоянное предоставление некогда ноунейму возможности нести ахинею со всех телеканалов, наталкивает на мысль о том, что Пальчевского спонсируют рыги и русские.

Впрочем, в этом не сознается ни сам кандидат, ни устроивший ему активнейшую кампанию Влащенко. Последний не подтвердил журналистам факты регулярных встреч, а первый просто слился от общения и сбежал.

Официально же источники финансирования созданной в мае партии Пальчевского неизвестны. По зарегистрированному адресу офиса партии нет, а количество ее членов равно нулю.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Путин перебросил в Беларусь псковский десант - фото 1
В Беларусь прибыли российские десантники
14:00
Отель "Днепр" официально стал частным - фото 1
Приватизация отеля "Днепр" завершена: в бюджет поступил 1,111 миллиард гривен
12:40
Хасиды ждут пока их пропустят в Украину - фото 1
Хасиды не сдаются: граница с Беларусью заблокирована (ВИДЕО)
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30