Пальчевского уличили в постоянной лжи и работе с политтехнологом регионалов (ВИДЕО)

Пальчевский - Думчев на выборах-2020

Работающий на ФСБ российский бизнесмен, который активно действует в Украине, называет себя другом Зеленского и проводит активнейшую пиар-кампанию за место мэра Киева, на самом деле является политическим проектом-пузырем.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом", которые буквально следили за Пальчевским.

В итоге антикоррупционеры выяснили, что партия "Победа Пальчевского" является фикцией, а сам новоиспеченный политик изо дня в день банально отсиживается дома и лишь изредка выезжает на телеэфиры.

Более того, человек, которого социологи и СММщики навязывают обществу как "конкурента Кличко", постоянно источает потоки лжи в эфирах каналов Медведчука. Так, в ходе длительной слежки журналистов за Пальчевским якобы претендующий на место мэра Киева обещал людям по неделе прожить в каждом из удаленных районов столицы. При этом бизнес-компаньон российского спецслужбиста вообще фактически не выезжал из своей элитной квартиры.

При этом Пальчевский регулярно принимал у себя единственного человека - сына ватоголовой недожурналистки Сергея Влащенко, который работает политтехнологом у нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. Все это, а также постоянное предоставление некогда ноунейму возможности нести ахинею со всех телеканалов, наталкивает на мысль о том, что Пальчевского спонсируют рыги и русские.

Впрочем, в этом не сознается ни сам кандидат, ни устроивший ему активнейшую кампанию Влащенко. Последний не подтвердил журналистам факты регулярных встреч, а первый просто слился от общения и сбежал.

Официально же источники финансирования созданной в мае партии Пальчевского неизвестны. По зарегистрированному адресу офиса партии нет, а количество ее членов равно нулю.