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Палац Медведчука під Києвом: понад 100 кімнат, церква, бар та шубосховище

12:54
Медведчук і під санкціями Медведчук - фото 1
Медведчук і під санкціями Медведчук / Схеми

Підозрюваний у держзраді член ОПЗЖ Віктор Медведчук, попри накладені санкції на нього та його дружини, майже завершив ремонт родинного маєтку під Києвом.

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження креслення будівлі, йдеться у відео в Youtube.

Цей будинок звели на колишній території державних дач. Території, яку приватизували на початку 2000-х, за свідченнями екс-керівника Фонду держмайна Михайла Чечетова – незаконно, через тиск особисто Віктора Медведчука.

Маєток має більше від сотні окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Згідно з планом, у будинку передбачені окремий вхід, рецепція, ліфт і кімнати для обслуги, окремі гардеробні під сукні для Марченко, приміщення для зберігання 530 картин, склади килимів, валіз і шубна.

У кабінеті Медведчука є таємна кімната на 11 квадратів, на цьому ж поверсі розташована камінна зала.

На горішньому поверсі встановили домашню каплицю (на кресленнях – домова церква площею 43 квадрати), що дивним чином межує з зоною для бару.

Палац кума Путіна: шубосховище, церква на горищі, секретна кімната:

Загалом журналісти "Схем" нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень.

Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Палац Медведчука під Києвом: понад 100 кімнат, церква, бар та шубосховище - фото 209677

З часу попередньої зйомки з повітря робітники майже закінчили ремонт фасаду, зведення нової альтанки у дворі і забетонували доріжку.

Палац Медведчука під Києвом: понад 100 кімнат, церква, бар та шубосховище - фото 209678

Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу.

А відтак, наголошують автори матеріалу, є лише робоча версія: могли платити готівкою.

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Схеми Виктор Медведчук Оксана Марченко государственная измена Новини Украина
Схеми
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