Падение кумира: Олег Винник опустился до агитации за Поплавского

Олег Винник вступил не туда

Кумир женской аудитории 40+ певец Олег Винник нанес жирное пятно на свое репутацию, вляпавшись в политику.

В эфире канала Виктора Медведчука - ZIK - Олег Винник совершил политический каминг-аут. Случилось это в эфире программы Юлии Литвиненко - недавней перебежчицы с канала "Прямой" и технического кандидата от Порошенко. Там в эфире и было объявлено про союз "Юного орла" та кумира "Молодих вовчиць".

Винник пришел на эфир в компании народного депутата Михаила Поплавского, известного по многочисленным коррупционным скандалам и махинациям вокруг Института Культуры, почетным ректором которого является. Также Михаил Поплавский памятен тем, что голосовал 16 января 2014 за так называемые "диктаторские законы". И пусть Поплавский внешне похож на плюшевого героя мультиков - таковым он не является, это хитрый приспособленец, сколотившийся немалое состояние на одурачивании людей.

Теперь Поплавский всеми силами пытается отмазаться от "регионалов" и даже возглавил отдельную партию - Аграрную, с которой идет на выборы 2019. Однако шила в мешке не утаить - это такая же самая политическая тушка, которой была и вся предыдущая деятельность Поплавского в политике.

Стремясь привлечь внимание к своей политической силе, Поплавский и привлек под знамена Олега Винника, который будет агитировать за бывшего "рыга". Сам Винник объяснил решение агитировать за Поплавского тем, что он - выходец из села.

Олег Винник агитирует за бывшего "рыга" / Скрин с сайта "партии" скандального ректора

Теперь бедняге предстоит вояж в райцентр Киевской области - Фастов. Возможно, там он и соберет стадион из охочих до халявы, однако понесет куда более ощутимый репутационный эффект, ведь агитировать за бывшего соратника Януковича - последнее дело.