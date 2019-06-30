ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

Бывшая любительница Порошенко всплыла на новом канале Медведчука

18:00
Юлия Литвиненко - новое лицо канала Медведчука - фото 1
Юлия Литвиненко - новое лицо канала Медведчука

Покупка телеканала ZIK одиозным олигархом Виктором Медведчуком уничтожила журналистику на этом ресурсе, однако в то же время и открыла окно возможностей для приспособленцев и конъюнктурщиков.

Одной из таких стала бывшая журналистка Юлия Литвиненко, которая с этой недели ведет на канале кума Путина передачу-интервью "Правила жизни" (если вам показалось название знакомым по аналогичной рубрике в журнале "Эсквайр", то вам не показалось). Программа была запущена в эфир 25 июня и изначальна была бенефисом Нестора Шуфрича, однако давно не битый "рыг" оказался плохим ведущим, потому было решение все же найти ведущего и приглашать в студию собседеников, а не делать монологи. Так всплыл вариант с Литвиненко.

Бывшая любительница Порошенко всплыла на новом канале Медведчука - фото 183512

Юлия Литвиненко в роли штрейкбрехера

До того, как пойти на службу к Медведчуку, Литвиненко трудилась на канале Порошенко - "Прямой", там же завершила карьеру журналиста, став техническим кандидатом в президенты. По замыслу политтехнологов Порошенко, она должна была оттягивать голоса у, как тогда казалось, главной противницы пятого президента - Юлии Тимошенко. Однако идея оказалась тупиковой - Литвиненко в ходе своей президентской кампании показала себя абсолютно недалекой, более того, главной угрозой стала вовсе не Тимошенко, а сатирик Зеленский.

Кандидат в президенты Литвиненко оказалась умственно отсталой

После провала на выборах Литвиненко оказалась не востребована в лагере "порохоботов", а потому решила перекраситься и трудоустроиться на канале ZIK, где после покупки его Медведчуком произошел исход адекватной части журналистов, а осталась, по словам уже бывшей звезды канала - Остапа Дроздова" лишь "одна ватная тетя". Как видим, журналист ошибся - теперь на ZIK будет две ватных тети - Наташа Влащенко и Юлия Литвиненко. Ну, и еще один перекрасившийся - Илья Кива.

Отметим, что Ливтиненко не составит труда перекраситься из перепатриота в ватницу. До "Прямого" она работала на другом ватном канале - NewsOne, который сейчас также принадлежит Медведчуку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Политика Виктор Медведчук Новости Украина ZIK Юлия Литвиненко
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского - фото 1
"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам
16:00
Андрей Богдан отпраздновал День Конституции на концерте ватного россиянина - фото 1
Андрей Богдан отметил День Конституции в ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО)
11:00
У Зеленского ищут нового главу ОДА. Через Facеbook - фото 1
У Зеленского ищут нового главу ОГА. В Facеbook
Вчера, 21:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля
17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...