В Кривом Роге женщина хотела голосовать по паспорту страны 404

Привет из прошлого / Радмо Свобода

6 декабря в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра. Не обошлось без казусов и приветов из прошлого.

Местная пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Члены УИК не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

“Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок № 121674 (ул. Екатерининская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно за этим паспортом”, — говорится в сообщении все видевших общественников.

При этом даму совсем не спутило, что страны, документом которой она обладает, нет уже почти 30 лет.

За пост мэра города после самоотвода фаворита избирательньй гонки и действующего мэра Юрия Вилкула сражались два кандидата. Это бывший "регионал" Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и действующий ставленник олигарха Ахметова Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).

Оба победили, согласно данным двух разных экзит-полов, а официальные результаты будут известны позже.

По данным экзитпола от фонда "Украинская политика", озвученным в эфире канала Ахметова "Украина 24", победил кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик - 51,7% избирателей, у Павлова - 47,2% По данным экзитпола от "Центра исследований развития технологий", который связывают с кланом Вилкулов, Павлов набрал 58,86% голосов, а Шевчик - 41,14%