Отставку Степанова поддержали почти все фракции

Степанова наконец-то могут уволить

Во вторник, 28 июля, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина объявила о том, что представители фактически всех политсил согласны с тем, что Степанов является наглухо некомпетентным и халатным министром здравоохранения.

Впрочем, судя по многочисленным расследованиям журналистов, Степанова скорее можно назвать еще и алчным.

По словам Стефанишиной, которая входит в комитет ВР по вопросам здоровья нации, представители "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", "За будущее" и группы "Доверие" согласились с тем, что Степанов сорвал закупки нужных для тяжелобольных лекарств, а также начисто провалил борьбу с китайским коронавирусом. Последнее утверждение было бы вполне справедливым и для заместителя министра Виктора Ляшко.

- Постановление поддержали 96 нардепов. Все видят, что сейчас происходит в украинской медицине, - подчеркнула парламентарий. - Степанов должен персонально отвечать за покупки костюмов защиты врачей в два раза дороже рыночной цены. Эти костюмы еще и ехали полтора-два месяца. За это время они заразились коронавирусом, многие умерли, к сожалению.

В общем и целом, за время управления Степановым министерством количество украденных бюджетных средств превышает 5 миллиардов гривен. И это только по данным журналистов. В случае проведения аудита наверняка были бы обнаружены куда большие хищения.

Кроме того, пандемия коронавируса на спад в Украине не идет даже близко. С момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.