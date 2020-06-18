Аваков уйдет в отставку: Зеленский назвал новое условие

Аваков уйдет в отставку: Зеленский назвал новое условие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новое условие для увольнения главы МВД Арсена Авакова.

Об этом заявила "слуга народа" Евгения Кравчук.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на пост министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - отметила нардеп.

Что было ранее?

После помощи Владимиру Зеленскому на выборах президента Украины, Команда Зе отблагодарила Арсена Авакова сохранением кресла главы МВД.

Но на определенных условиях. Для начала министр должен был продемонстрировать свою эффективность. Однако погоня Авакова за результатами привела к печальным последствиям, ярким примером чего является фиктивное "раскрытие" дела убийства Павла Шеремета.

Токсичность и некомплектность скандального министра привела к тому, что часть нардепов Рады подписалась под постановлением о его увольнении.

Авакова уволят?

Когда-нибудь, но не сейчас. Во-первых, у главы МВД имеется мощное лобби среди "слуг народа", во-вторых, против этого решения выступают даже такие оппозиционные партии, как "ЕС" и "Батькивщина".