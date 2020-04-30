Отрезала голову дочери: В сеть слили суд над душегубкой из Харькова

Отрезала голову дочери: В сеть слили суд над душегубкой из Харькова

В сети появилось видео суда над женщиной, гулявшей голой по Харькову с отрезанной головой собственной дочери.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Police Control Ukraine.

"Избрание меры пресечения женщине, которая несла в пакете отрезанную голову дочери. Женщину зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом", - говорится в подписи к видеоматериалу.

Во время суда женщина вела себя очень агрессивно и постоянно грубила окружающим.

"Не лезьте в чужую семью! Чужая семья - загадка! Я же в вашу не лезу. Как так получилось? Я же не спрашиваю, а как ты такая получилась! И дочь у меня, кстати, не Кристина, а Ева", - кричала душегубка.

В конце заседания суд отправил убийцу под арест на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, 30 апреля полиция Харькова задержала голую женщину с отрезанной головой ребенка.