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Выходные 2020 в Украине: календарь праздников и официальных выходных

12:58
Планируем выходные в 2020 уже сейчас - фото 1
Планируем выходные в 2020 уже сейчас

Министерство социальной политики назвало точные даты праздников и выходных дней в Украине за 2020 год.

Таким образом, официально в 2020 году в Украине будет десять праздников, которые станут выходными, причем Рождество в этом списке упомянуто дважды - для разных конфессий.

Выходные 2019 в Украине: календарь праздников и официальных выходных

Список праздников 2020 год:

1 января - Новый год;

7 января и 25 декабря - Рождество христовое;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

28 июня - День Конституции;

24 августа - День Независимости;

14 октября - День защитника (Покрова);

- один день (воскресенье) - Пасха (Пасха);

- один день (воскресенье) - Троица.

Календарь праздников на 2020 год в Укрине:

Выходные 2020 в Украине: календарь праздников и официальных выходных - фото 185782

Также в 2020 году должен быть перенесен выходной:

- в воскресенье 8 марта - на понедельник - 9 марта;

- в воскресенье 19 апреля - на понедельник - 20 апреля;

- в субботу 9 мая - на понедельник - 11 мая;

- в воскресенье 7 июня - на понедельник - 8 июня;

- в воскресенье 28 июня - на понедельник - 29 июня.

Важно отметить, что распоряжение министерства имеет рекомендательный характер, а потому решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно путем издания приказа или иного предписывающего документа.

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