Отказались переаттестовываться: из ГПУ уволят больше 200 прокуроров

В ГПУ затеяли чистику, но не очень большую

Сотрудники наглухо коррумпированного ведомства массово не хотят проходить тесты на соответствие своей квалификации. В связи с этим их собираются турнуть с работы в рамках реформы ГПУ.

218 представителей ГПУ не подали заявки о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры, которую собираются переименовать в Офис генерального прокурора.

Как утверждают соратники Рябошапки, 11 тысяч 277 прокуроров, а также 1082 работника генпрокуратуры подали соответствующие нормам документы для прохождения всевозможных проверок и продолжения своей малополезной работы в правоохранительном ведомстве.

"Согласно Закону Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в обновленные органы прокуратуры только в случае успешного прохождения ими аттестации. Для этого они сначала должны подать соответствующие заявления на имя генпрокурора, - рассказали в пресс-службе ГПУ.

Инициированная Рябошапкой реформа, как он утверждает, нацелена на "разрыв неформальных альянсов судей, полиции и прокуроров в регионах".

В то же время из ГПУ под выдуманным предлогом выкинули прокуроров Горбатюка и Донского, которые вели дела Майдана. Они якобы написали заявления о переаттестации в неправильной форме.