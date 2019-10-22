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Отказались переаттестовываться: из ГПУ уволят больше 200 прокуроров

12:40
В ГПУ затеяли чистику, но не очень большую - фото 1
В ГПУ затеяли чистику, но не очень большую

Сотрудники наглухо коррумпированного ведомства массово не хотят проходить тесты на соответствие своей квалификации. В связи с этим их собираются турнуть с работы в рамках реформы ГПУ.

218 представителей ГПУ не подали заявки о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры, которую собираются переименовать в Офис генерального прокурора.

Нахватавшийся халявных квартир зам Рябошапки судится с ГПУ

Как утверждают соратники Рябошапки, 11 тысяч 277 прокуроров, а также 1082 работника генпрокуратуры подали соответствующие нормам документы для прохождения всевозможных проверок и продолжения своей малополезной работы в правоохранительном ведомстве.

огласно Закону Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в обновленные органы прокуратуры только в случае успешного прохождения ими аттестации. Для этого они сначала должны подать соответствующие заявления на имя генпрокурора, - рассказали в пресс-службе ГПУ.

Инициированная Рябошапкой реформа, как он утверждает, нацелена на "разрыв неформальных альянсов судей, полиции и прокуроров в регионах".

В то же время из ГПУ под выдуманным предлогом выкинули прокуроров Горбатюка и Донского, которые вели дела Майдана. Они якобы написали заявления о переаттестации в неправильной форме.

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ГПУ Руслан Рябошапка Генеральная прокуратура увольнение реформа Новости
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