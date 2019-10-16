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Нахватавшийся халявных квартир зам Рябошапки судится с ГПУ

11:00
Зашкваренный Касько пытается добиться извинений от ГПУ - фото 1
Зашкваренный Касько пытается добиться извинений от ГПУ

Однокурсник Андрея Богдана Виталий Касько был назначен "человеком Зеленского" Русланом Рябошапкой на должность первого заместителя генерального прокурора. При том, что деятель являлся фигурантом уголовных дел и вообще судится с самим ведомством.

В среду, 16 октября, служители Фемиды из Верховного суда будут рассматривать иск о чести и достоинстве занимающего топовую должность махинатора.

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Дело в том, что Касько был фигурантом уголовного дела о приватизации служебных квартир. Нахватавшийся жилья еще в момент своего первого прихода в ГПУ правоохранитель, умудрился быстро отпетлять от ответственности, а теперь у него хватает наглости пытаться доказать, что его опорочили.

В апреле 2016-го года ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Как утверждали следователи, первую квартиру от государства Касько получил еще в 2003-м году. Тогда ему досталась элитная недвижимость на Печерске. Приватизировала ее мать прокурора, у которой уже была трешка в столице.

В 2010-м году Касько снова пошел к генпрокурору просить о служебной квартире. Аргументировал необходимость тем, что "живет с дедушкой", что доставляет ему моральные и физические страдания. Тогда махинатору снова досталась трехкомнатная квартира в Печерском районе. Приватизировал он ее в 2014, когда уже не работал в ГПУ.

Иск о защите чести и достоинства он подал сразу же после того, как отпетлят от ответственности. Теперь же судиться с генпрокуратурой ему не мешает даже тот факт, что он является заместителем главы ведомства.

К слову, Касько был адвокатом скандальной фирмы "Трейд Коммодити", которая лютейше и с нарушением закона натендерила подрядов на 17 миллиардов гривен.

В общем, шлейф зашкваров у деятеля огромный. Но дружба с Андреем Богданом и готовность сотрудничать с Зе командой делают чудеса, посему ему и дали важный пост в ГПУ.

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Виталий Касько уголовное дело ГПУ суд Новости Украина
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