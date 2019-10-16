Нахватавшийся халявных квартир зам Рябошапки судится с ГПУ
Однокурсник Андрея Богдана Виталий Касько был назначен "человеком Зеленского" Русланом Рябошапкой на должность первого заместителя генерального прокурора. При том, что деятель являлся фигурантом уголовных дел и вообще судится с самим ведомством.
В среду, 16 октября, служители Фемиды из Верховного суда будут рассматривать иск о чести и достоинстве занимающего топовую должность махинатора.
Дело в том, что Касько был фигурантом уголовного дела о приватизации служебных квартир. Нахватавшийся жилья еще в момент своего первого прихода в ГПУ правоохранитель, умудрился быстро отпетлять от ответственности, а теперь у него хватает наглости пытаться доказать, что его опорочили.
В апреле 2016-го года ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Как утверждали следователи, первую квартиру от государства Касько получил еще в 2003-м году. Тогда ему досталась элитная недвижимость на Печерске. Приватизировала ее мать прокурора, у которой уже была трешка в столице.
В 2010-м году Касько снова пошел к генпрокурору просить о служебной квартире. Аргументировал необходимость тем, что "живет с дедушкой", что доставляет ему моральные и физические страдания. Тогда махинатору снова досталась трехкомнатная квартира в Печерском районе. Приватизировал он ее в 2014, когда уже не работал в ГПУ.
Иск о защите чести и достоинства он подал сразу же после того, как отпетлят от ответственности. Теперь же судиться с генпрокуратурой ему не мешает даже тот факт, что он является заместителем главы ведомства.
К слову, Касько был адвокатом скандальной фирмы "Трейд Коммодити", которая лютейше и с нарушением закона натендерила подрядов на 17 миллиардов гривен.
В общем, шлейф зашкваров у деятеля огромный. Но дружба с Андреем Богданом и готовность сотрудничать с Зе командой делают чудеса, посему ему и дали важный пост в ГПУ.