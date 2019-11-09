Начало диктатуры: Зеленский приказал придумать уголовку для СМИ и журналистов

Зеленский приказал надавить на журналистов

В субботу, 9 ноября, президент Украины подписал указ, которым поручил правительству и парламенту разработать ряд реформаторских законопроектов. Среди них указан и тот, который предполагает внедрение уголовной ответственности для журналистов.

В указе №837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" среди реально необходимых государству новшеств лидер Зе команды вписал и совершенно неадекватные требования.

Согласно документу, до 31 декабря этого года у Гончарука должны придумать, как прижать к ногтю неугодные новой власти СМИ, а также сажать отдельно взятых журналистов.

В требованиях Зеленского к законопроекту указано, что он должен описывать требования к написанию новостей и их стандартам, учитывать механизмы предотвращения распространения недостоверной и искаженной информации. За нарушение законодательства об информации, как пишут авторы будет предусмотрена уголовная ответственность.

Единственная инициатива, которую можно назвать адекватной - запрет физическим и юридическим лицам из России финансировать украинские СМИ.

На своей странице в Facebook главред агентства "Українські новини" Денис Иванеско назвал инициативу Зеленского "указом о начале диктатуры", а также давлением на свободу слова:

"Зеленский хочет определять стандарты новостей. И усилить ответственность за несоблюдение. Пусть сначала стандарты шуток 95 квартала утвердит. И ответственность за тупые. Как быстро власть внесет в стандарты новостей необходимость аплодировать президенту? Это начало конца свободы слова. Ни в одной стране мира власть не определяет стандарты новостей и тем более не наказывает за них. Это и есть свобода слова и выражения взглядов, закрепленная в ст 10 Европейской конвенции по правам человека".