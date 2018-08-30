От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму

11:55 , Сегодня , Сегодня

Армянск - зона экологического бедствия

Оккупированный Крым стал полигоном для опытов над людьми. Русские захватчики теперь проверяют, смогут ли местные жители выжить при отравлении парами серной кислоты. При этом украинские власти молчат о трагедии, боясь обидеть одного из своих спонсоров.

Когда тридцать с лишним лет назад случился взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, советская власть очевидно провалила тест на гласность. Это где-нибудь в Японии в случае схожей техногенной катастрофы первым делом бросятся эвакуировать людей из опасной зоны. А в Москве лишь на четвертый день сообразили, что имитацией прежней спокойной жизни в Припяти и окрестностях Западу глаза не замылить, тем не менее, парад на радиоактивном Крещатике был проведен. Интересно, насколько менее губительными были бы последствия аварии на ЧАЭС, если бы к делу подошли по-человечески, а не согласно партийным заветам? Этого мы, увы, никогда не узнаем.

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся сейчас в Армянске, наглядно демонстрирует, что кремлевская философия остается величиной постоянной. Можно поменять серп и молот на двуглавого мутанта, красное полотнище на украденный Петром Первым у голландцев «аквафреш» и ставропольского комбайнера на «конторского» из Питера. Но рядовые граждане как были расходным материалом, так и продолжают выживать при минимальной ценности человеческой жизни для «царя Владимира» и его «бояр».

Дверной глазок и автомобили в Армянске после атаки кислотного крымского воздуха окислились. Если такое происходит с металлом - что будет с людьми, которые этим вынуждены дышать? / фото - Роксолана. Крым

Отравление населения города Армянска испарениями серной кислоты на первый взгляд может показаться роковым стечением обстоятельств. Однако произошло это не случайно, а стало следствием губительной политики оккупантов из РФ. Именно по их вине в Крым перестала поступать жизненно необходимая пресная вода с материка. Именно они махнули рукой на соблюдение каких-либо норм техники безопасности на предприятиях химической промышленности. Даже коллаборанты из числа местных жителей утверждают, что никогда ранее в городе даже намека на экологическую катастрофу не было. В том числе и в былые времена, когда Крым контролировался Украиной.

В Армянске повяли расстения и опали листья / фото - Роксолана. Крым

Методички по обработке народных масс в Кремле, похоже, не меняли со времен «Перестройки». Но старые методы уже не имеют былого воздействия. Сообщили о незначительных выбросах паров в атмосферу - в ответ все три химзавода Армянска заявили, что к ЧП не имеют ни малейшего отношения. Попытались обнадежить местных, но какая уж тут надежда при переполненных больницах и людях, падающих в обморок на улицах? Да и стремительно возникший на всех без исключения металлических предметах налет ржавчины – прямой намек на окисление для тех, кто еще не забыл школьный курс химии.

Завод "Крымский титан" принадлежит Фирташу, налоги Украине не платит

Что же произошло на самом деле? На заводе «Крымский Титан» случилась утечка серной кислоты из отстойника-кислотонакопителя. Если не учитывать разнообразные теории заговора, причина на первый взгляд кажется очевидной: либо кто-то преступно схалтурил, как на ЧАЭС в 1986-м, либо сказалась изношенность оборудования. Даже Дмитрий Фирташ после приобретения предприятия в начале нулевых не особо морочил себе голову приведением инфраструктуры в идеальное состояние, что уж говорить о временах, когда завод был государственным. Испарение в теории можно было бы уменьшить при наличии достаточного запаса воды. Вот только где ее возьмешь, если из-за «вежливых людей» и на полив сельхозугодий уже не первый год не хватает.

Кислотонакопитель в Армянске:

Именно поэтому в теорию заговора охотно поверили жители Армянска, Красноперекопска и других населенных пунктов на севере полуострова. Особенно хорошо настроения местных видны на многочисленных интернет-форумах – больше ведь негде излить душу в разгар оккупации. Версия, согласно которой РФ сознательно травит людей, дабы освободить пространство под собственных переселенцев или для других стратегических целей, логики не лишена. Тем более страдают не только люди и не только в Крыму. Еще в прошлом году, задолго до техногенной катастрофы, тревогу касательно ухудшения экологической ситуации били, к примеру, в Херсонской области.

И потому вдвойне удивительно, что украинские власти молчат. Ни одного официального комментария, ни одной попытки вмешаться хотя бы неофициально. Этому также можно найти простое объяснение: вышеупомянутому Дмитрию Фирташу после вторжения РФ в Крым повезло больше, чем другим олигархам. По крайней мере, контроль над «Крымским титаном» он в какой-то мере сохранил, а электричество и сырье для переработки, если верить некоторым источникам, завод получает с материка по сей день. В случае публичной демонстрации возмущения и обеспокоенности товарищам с Банковой и Грушевского придется признать, что один из спонсоров новой политической элиты преспокойно ведет бизнес на оккупированных территориях. А кормящую руку кусать, как известно, в этих кругах не заведено.

Случившееся в последние дни – лишь цветочки. Страшно подумать, каких масштабов в плане человеческих жертв катастрофа достигнет с началом учебного года, когда детей волей-неволей придется отправлять грызть гранит науки. Можно, конечно, поступить иначе, прихватить нехитрые пожитки и рвануть к административному кордону в надежде на спасение. Но непонятно, у какого из страхов глаза больше – то ли мучительной смерти от испарений серной кислоты бояться, то ли окончательно оборзевших пришлых чекистов.

Путинская Россия не то что испытание гласностью не готова пройти, а даже тесты на гуманность валит раз за разом с показательной стабильностью. Если бы адепты русского мира с украинскими паспортами осознавали это четыре года назад, то не звали бы сюда «защитников», оказавшихся кучкой бесчеловечных мародеров.

Виталий Могилевский, Без Табу