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Виталий Могилевский
Обозреватель Без Табу

От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму

11:55, Сегодня
Армянск - зона экологического бедствия - фото 1
Армянск - зона экологического бедствия

Оккупированный Крым стал полигоном для опытов над людьми. Русские захватчики теперь проверяют, смогут ли местные жители выжить при отравлении парами серной кислоты. При этом украинские власти молчат о трагедии, боясь обидеть одного из своих спонсоров.

Когда тридцать с лишним лет назад случился взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, советская власть очевидно провалила тест на гласность. Это где-нибудь в Японии в случае схожей техногенной катастрофы первым делом бросятся эвакуировать людей из опасной зоны. А в Москве лишь на четвертый день сообразили, что имитацией прежней спокойной жизни в Припяти и окрестностях Западу глаза не замылить, тем не менее, парад на радиоактивном Крещатике был проведен. Интересно, насколько менее губительными были бы последствия аварии на ЧАЭС, если бы к делу подошли по-человечески, а не согласно партийным заветам? Этого мы, увы, никогда не узнаем.

В Армянске от отравления кислотой забиты больницы, люди падают в обмороки

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся сейчас в Армянске, наглядно демонстрирует, что кремлевская философия остается величиной постоянной. Можно поменять серп и молот на двуглавого мутанта, красное полотнище на украденный Петром Первым у голландцев «аквафреш» и ставропольского комбайнера на «конторского» из Питера. Но рядовые граждане как были расходным материалом, так и продолжают выживать при минимальной ценности человеческой жизни для «царя Владимира» и его «бояр».

От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму - фото 144186
Дверной глазок и автомобили в Армянске после атаки кислотного крымского воздуха окислились. Если такое происходит с металлом - что будет с людьми, которые этим вынуждены дышать? / фото - Роксолана. Крым
От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму - фото 144187

Отравление населения города Армянска испарениями серной кислоты на первый взгляд может показаться роковым стечением обстоятельств. Однако произошло это не случайно, а стало следствием губительной политики оккупантов из РФ. Именно по их вине в Крым перестала поступать жизненно необходимая пресная вода с материка. Именно они махнули рукой на соблюдение каких-либо норм техники безопасности на предприятиях химической промышленности. Даже коллаборанты из числа местных жителей утверждают, что никогда ранее в городе даже намека на экологическую катастрофу не было. В том числе и в былые времена, когда Крым контролировался Украиной.

От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму - фото 144188

В Армянске повяли расстения и опали листья / фото - Роксолана. Крым

От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму - фото 144189

 

Методички по обработке народных масс в Кремле, похоже, не меняли со времен «Перестройки». Но старые методы уже не имеют былого воздействия. Сообщили о незначительных выбросах паров в атмосферу - в ответ все три химзавода Армянска заявили, что к ЧП не имеют ни малейшего отношения. Попытались обнадежить местных, но какая уж тут надежда при переполненных больницах и людях, падающих в обморок на улицах? Да и стремительно возникший на всех без исключения металлических предметах налет ржавчины – прямой намек на окисление для тех, кто еще не забыл школьный курс химии.

От Припяти до Армянска: Почему замалчивается экологическая катастрофа в Крыму - фото 144178

Завод "Крымский титан" принадлежит Фирташу, налоги Украине не платит

Что же произошло на самом деле? На заводе «Крымский Титан» случилась утечка серной кислоты из отстойника-кислотонакопителя. Если не учитывать разнообразные теории заговора, причина на первый взгляд кажется очевидной: либо кто-то преступно схалтурил, как на ЧАЭС в 1986-м, либо сказалась изношенность оборудования. Даже Дмитрий Фирташ после приобретения предприятия в начале нулевых не особо морочил себе голову приведением инфраструктуры в идеальное состояние, что уж говорить о временах, когда завод был государственным. Испарение в теории можно было бы уменьшить при наличии достаточного запаса воды. Вот только где ее возьмешь, если из-за «вежливых людей» и на полив сельхозугодий уже не первый год не хватает.

Кислотонакопитель в Армянске:

Именно поэтому в теорию заговора охотно поверили жители Армянска, Красноперекопска и других населенных пунктов на севере полуострова. Особенно хорошо настроения местных видны на многочисленных интернет-форумах – больше ведь негде излить душу в разгар оккупации. Версия, согласно которой РФ сознательно травит людей, дабы освободить пространство под собственных переселенцев или для других стратегических целей, логики не лишена. Тем более страдают не только люди и не только в Крыму. Еще в прошлом году, задолго до техногенной катастрофы, тревогу касательно ухудшения экологической ситуации били, к примеру, в Херсонской области.

Завод Фирташа работает в Крыму, отравляет херсонцев и уклоняется от миллионных налогов

И потому вдвойне удивительно, что украинские власти молчат. Ни одного официального комментария, ни одной попытки вмешаться хотя бы неофициально. Этому также можно найти простое объяснение: вышеупомянутому Дмитрию Фирташу после вторжения РФ в Крым повезло больше, чем другим олигархам. По крайней мере, контроль над «Крымским титаном» он в какой-то мере сохранил, а электричество и сырье для переработки, если верить некоторым источникам, завод получает с материка по сей день. В случае публичной демонстрации возмущения и обеспокоенности товарищам с Банковой и Грушевского придется признать, что один из спонсоров новой политической элиты преспокойно ведет бизнес на оккупированных территориях. А кормящую руку кусать, как известно, в этих кругах не заведено.

Случившееся в последние дни – лишь цветочки. Страшно подумать, каких масштабов в плане человеческих жертв катастрофа достигнет с началом учебного года, когда детей волей-неволей придется отправлять грызть гранит науки. Можно, конечно, поступить иначе, прихватить нехитрые пожитки и рвануть к административному кордону в надежде на спасение. Но непонятно, у какого из страхов глаза больше – то ли мучительной смерти от испарений серной кислоты бояться, то ли окончательно оборзевших пришлых чекистов.

Путинская Россия не то что испытание гласностью не готова пройти, а даже тесты на гуманность валит раз за разом с показательной стабильностью. Если бы адепты русского мира с украинскими паспортами осознавали это четыре года назад, то не звали бы сюда «защитников», оказавшихся кучкой бесчеловечных мародеров.

Виталий Могилевский, Без Табу

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