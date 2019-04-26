Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля

Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации / Без Табу

ЧАЭС и 2600 квадратных километров вокруг уже давно стали объектом повшенного внимания туристов и сталкеров. По лесам, которые 33 года растут без вмешательства человека, можно бродить долго, постоянно находя то бункер времен Холодной войны, то заброшенный транспорт, а то и вовсе неизвестные строения.

Сеть заполнена фотографиями и видеозаписями, сделанными тысячами посетителей, однако многочисленные гости так называемой ЗАТО (закрытое административное территориальное образование) не могут увидеть даже трети того, что оно в себе таит.

Для того, чтобы хоть на йоту окунуться в атмосферу Зоны отчуждения, мы отправились в однодневную поездку-экскурсию, где нам показали то, что недоступно ни сталкерам, ни рядовым туристам.

Путешествие через границу

Путь в зону отчуждения лежит через КПВВ "Дитятки". Со въезда в село с таким названием и начинается наше приключение. Однако попасть на запрещенную для общего посещения территорию не так и просто. Сначала нужно получить пропуск.

КПП Дитятки - начало приключения

Этим занимаются пограничники, которые несут здесь круглосуточную службу, а также полицейские. Да-да, на "Дитятках" многие владельцы "евроблях" могут и погореть, ведь бойцы одной службы могут проверить, когда вы выезжали, а другой – выписать штраф или конфисковать авто. Но сейчас не об этом. Пока стражи порядка проверяют паспорта у толпы других туристов, каждый желающий может попить кофе, прикупить антуражный сувенир или получить справочную информацию в МАФе одной из компаний-монополистов, что занимается турами в Зону. Ценники, в принципе, соответствующие. С другой стороны - вы же платите за легенду.

После того, как вежливый, но уже порядком усталый (около 9:30 утра у въезда в зону уже собралось несколько автобусов туристов) полицейский поднимает шлагбаум, начинается самое интересное. И хотя фантазия рисовала совершенно дикие картинки из игры "Сталкер", реальность была куда приземленней – буйная природа, непуганая живность, и лишь проглядывающие сквозь густые заросли кустарников полуразрушенные дома напоминают о том, что села заброшены. Впрочем, попадались и вполне ухоженные, заселенные домики, но их единицы. Сейчас в Зоне отчуждения живет всего около 300 человек гражданского населения.

Предупреждающие знаки - здесь фонит все

В общем, с проезда через КПВВ ощущение, что ты пересек границу между двумя разными мирами, определенно присутствует. К слову, попасть в зону нелегально крайне легко, однако шансы быть задержанным крайне велики. А там уже предстоит разбирательство с полицией, нацгвардейцами и сотрудниками СБУ. В общем, куда проще сделать все легально.

Первым удивлением стал сам Чернобыль. Нам всем еще со школы говорили, что зона заброшена на 100%, а в городах и селах никто не живет. Однако приезжему сразу же бросаются в глаза пластиковые окна в пятиэтажках, кондиционеры, спутниковые тарелки.

Живет в украинском Полесье....

При совершенно пустых улицах картина, надо сказать, несколько сюрреалистическая. Причем заброшенных мест и помещений тут очень много.

Здание местной больницы в центре Чернобыля

Когда-то здесь принимали пациентов

Таких надписей уже нигде не увидишь

В Чернобыле живут работники станции, а также персонал Зоны. Чтобы встретить прохожих на центральной улице города, нужно подождать минут 10-15. Впрочем, может, мы попали не в то время, а на самом деле картина несколько иная, судить достоверно нельзя.

В минуте ходьбы от центра Чернобыля

В городском парке – Мемориальный комплекс отселённым селам чернобыльской зоны отчуждения – аллея из дорожных знаков о въезде и выезде из населенного пункта с названиями.

Метров так с 500-800 с двух сторон…волосы дыбом становятся, сколько ж судеб сломала совковая система, сколько переселенцев появилось в апреле-мае 1986-го.

По центру между знаками – пустые почтовые ящики, куда почтальон уже никогда не опустит письмо, газету или политическую брошюрку. Пусть вас не обманывают обещания полуденной выемки.

Чуть дальше от мемориала – скульптуры, оставшиеся от былых времен (если судить по тематике, о Крито-Микенской эпохи), когда город был заполнен тысячами жителей-сотрудников ЧАЭС. Сейчас эти проиведения соцарта потрескались от времени.

Скульптура, которая должна была символизировать победу человека над природой, демонстрирует обратное

Есть тут и магазин. Вход в него рядом со столовой "Припять", попасть в которую можно через специальные рамки, определяющие дозу облучения каждого посетителя.

Мать-природа требует воздать ей должное

Работает ли заведение общепита, не знаю, а вот в торговой точке можно купить абсолютно все, начиная от носков или лампочки, и заканчивая недешевым коньяком и сувенирами.

За этой стеной – четвертый энергоблок

Через несколько километров от Чернобыля находится сама АЭС. И она поражает, как только появляется на горизонте.

Во-первых, ожидание вот уж никак не совпадают с реальностью. Если не знать о том, что здесь когда-то произошла крупнейшая техногенная и экологическая катастрофа за всю историю человечества, никогда бы и не догадался – огромная территория вычищена, бордюры побелены (киевские запреты здесь не действуют), словно еще вчера сюда прилетал президент, чтобы что-то срочно открыть.

Территория ЧАЭС

И никаких следов чего-либо заброшенного, кроме стройки пятого и шестого энергоблоков. К слову, работы тут завершили в конце мая 1986, то есть, пока одни занимались тушением пожара и сдерживанием радиации, кремлевское руководство СССР требовало продолжать возведение новых источников энергии. Вполне в духе времени.

Недостроенный 5-й энергоблок

Пока автобус переезжает через мостик пруда-охладителя, вся группа начинает щелкать затворами фотоаппаратов, снимая новосозданную систему "Арка". При этом никто не замечает спокойно гуляющую лисицу, словно присутствие человека ее нисколько не смущает. Заснять животное, к сожалению, не успел, но знайте, она есть.

Подъехали к ЧАЭС, и сопровождающие сразу же проводят инструктаж, мол, снимать на фото и видео можно не все, поскольку объект считается стратегическим.

По этой же причине попасть внутрь помещений тоже не так и легко – бойцы Нацгвардии, которые не подчиняются ни руководству предприятия, ни главе зоны, проводят досмотр личных вещей и проверяют документы. Только лишь после этой совершенно не формальной процедуры можно погулять (под строгим надзором сотрудников ЧАЭС, расставленных едва ли не на каждом лестничном пролете) по помещению.

Экскурсовод-сотрудник отдела международных отношений и связей с прессой проводит инструктаж по технике безопасности и начинается самое интересное. Нас ведут на территорию, куда туристов не пускают (сотрудники электростанции утверждают обратное, но нацгвардейцы говорят, что решение о допуске граждан приняли, но еще не начали выполнять). Облачаемся в белые халаты, надеваем шапочки на головы, бахилы и респираторы, поскольку уже через 5-10 минут мы будем на территории, где радиационный фон превышает норму во много раз.

Проходим по так называемому "золотому коридору" - узкой и длинной "кишке", отделанной каким-то металлом золотистого цвета. Лабиринт ведет к сотням кабинетов и мастерских, а также к другим помещениям.

"Золотой" коридор - в гостях у чернобыльского Мидаса

Центральный щит управления – сердце ЧАЭС. Сюда стекается вся информация о станции. Хоть она и выведена из эксплуатации с 2000-го года, как то подразумевали договоренности Украины с другими странами, предприятие не прекращало свою работу ни на секунду.

Дело в том, что электростанция является частью энергосистемы государства, а значит, полностью выключить ее пока невозможно, ведь "ляжет" почти все.

Лишь малая часть центрального щита

Сейчас ЧАЭС, по сути, является распределителем электроэнергии, а не ее источником, хотя после строительства солнечной станции ситуация кардинально изменится.

На смене сотрудники предприятия находятся по 12 часов. Сидящие за пультами инженеры следят за всеми показателями и вносят их в журналы учета. Курят прямо на рабочем месте, тут это разрешено, поскольку отлучаться нельзя ни на секунду. Последствия - известны.

Дальше отправляемся к щиту управления третьим энергоблоком. Тут уже уровень радиации всерьез превышает норму. Помещение представляет собой огромный цех с аппаратурой и сотнями кнопок, в которых не сведущему человеку никогда не разобраться.

Это не мозаичный декор, а работающая система

Когда-то, вплоть до 26 апреля 1986-го, здесь работал инженер управления реактором, следивший за происходящими внутри него процессами, и реагирующий на необходимость заменить тепловыделяющие элементы, а также другие специалисты, которые руководили обслуживанием турбинных насосов, охлаждением, выполняли другие важные функции.

В среднем, на сутки бесперебойной работы энергоблока при его стандартной мощности команде приходилось 4-5 раз совершать менять ТВЭЛы.

Третий энергоблок – копия четвертого, где и случился роковой взрыв. Он находится от аварийного всего в нескольких десятках метров, так что о ЧП здесь узнали не после срабатывания сигнализации. Очевидцы тех событий утверждали, что сотрудники станции не догадывались, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому, когда помещения затряслись и заполнились пылью, для них это стало неожиданностью.

К слову, третий блок был напрямую связан с четвертым. Только после аварии между ними построили стену, а в далеком 1986-м и пульт управления, и машинный зал 3-го энергоблока подверглись серьезному заражению. У этой стены и разместили памятник Валерию Ходемчуку.

Валерий Ходемчук - первая жертва аварии на ЧАЭС

Последнее помещение представляет собой просторнейшее строение, где расположены восемь циркуляционных насосов, каждый из которых весит 650 тонн.

Постоянно работали шесть из них. Еще два находились в резерве.

В точно таком же помещении и погиб Валерий Ходемчук. Ничего не подозревающего старшего оператора главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха Чернобыльской АЭС отправили проверить оборудование. Когда он находился в машинном зале, прогремел взрыв. Как ни старались коллеги найти тело погибшего, сделать это не получилось. Останки работника станции до сих пор находятся там, в разрушенном четвертом энергоблоке. Никаких шансов выжить у него не было, поскольку помещение буквально сложилось, а невероятная доза радиации и вовсе помножила все на ноль.

В машинном зале сотрудники ЧАЭС немного занервничали, попросив нас ускориться. Уровень облучения здесь составлял 800 микрорентген в час.

Звучит страшно, учитывая, что норма - всего лишь 30. Однако для серьезного вреда здоровью в таком помещении нужно было находиться весьма долго. К примеру, при пленочном рентгене грудной клетки человек получает дозу в 30, а при компьютерной томографии – 1100.

При выходе из опасной зоны все должны сложить использованные средства индивидуальной защиты в специальный контейнер, а затем пройти через дозиметрический контроль.

Если человек "фонит", рамки дозиметра его не пропустят

Проверяли даже личные вещи и аппаратуру.

После путешествия по внутренней части ЧАЭС отправились к конфайнменту – гордости предприятия. Новая арка – герметичный купол, возведенный над так называемым объектом "Укрытие" или саркофагом.

Сие чудо инженерной мысли создали по совершенно уникальному проекту. Начнем с того, что для уменьшения доз облучения сотрудников, ее части собирали не прямо над разрушающимся "сараем", а в 300 метрах от него. И лишь затем передвинули, задраив все необходимые люки.

Только металлические конструкции в сооружении весят 36 тысяч тонн. Пролет "Арки" - 257 метров, а высота – 109. Это больше, чем Статуя Свободы. Вместо фундамента использовали 424 стальные сваи и 396 бетонных. Они зарыты в глубину на 24 метра. В общем, несмотря на то, что с созданием безопасного конфайнмента вид ЧАЭС уже никогда не будет привычным, со своей задачей объект справляется на "отлично" - мощность доз у "Укрытия" снизилась в 10-20 раз.

Внутри "Арки" установили абсолютно уникальные подъемные краны. С их помощью с саркофага демонтируют те его части, которые начали разрушаться.

Радиация дала природе второй шанс

Многие люди представляют Зону как огромную территорию, по которой гуляют изуродованные мутациями животные, но это совершенно не так. При вопросе о мутациях сотрудники ЗАТО начинают откровенно смеяться.

Местные жители выглядят более, чем здоровыми

Поясняют, что миф о всяческих "зомби" возник еще со времен Холодной войны, задолго до аварии. После взрыва, разумеется, были пострадавшие среди представителей фауны, но все они давно умерли. Сейчас в заповеднике, Припяти и Чернобыле живут сотни видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

Не меньшее изобилие можно наблюдать и в плане растительности.

В 1996-м 55% зоны отчуждения было покрыто лесом, сейчас эта цифра уже дотянула до 65-70. Лес постоянно "наступает". Там, где 30 лет назад была дорога, - густые заросли. Любопытно, что помимо так называемого "рыжего леса", где деревья просто погибли из-за пожара и выброса радионуклидов, почти по всей территории растет рыжий мох.

Тот самый рыжий мох

Пожалуй, это все аномалии, которые пришлось наблюдать за короткую поездку. В целом же, работники заповедника утверждают, что еще при Союзе земли, где находится зона, постоянно обрабатывал человек. Из-за этого они считались бедными с точки зрения природы. Но авария изменила все.

После того, как зону отчуждения покинули люди, флора и фауна прошли период адаптации к новым условиям.

Через пять-семь лет в пруду-охладителе уже можно было поймать полутораметрового сома, а в лесу увидеть крупную рысь.

И столь большими животные стали совсем не из-за радиации, а просто потому, что в их жизнь не вмешался главный вредитель – человек.

Через какое-то время сюда хотят привезти новые виды животных, которых до сих пор тут не было. Так в зоне появились лошади Пржевальского, но увидеть их не так уж и легко – слишком уж большая территория для их проживания.

Разумеется, люди все же продолжают свое вредоносное влияние на местную природу. Сюда периодически заходят браконьеры, но их отлавливают полицейские. Вскоре к ним на подмогу придут еще и егери.

А вообще, Зона полна сюрпризов. Здесь можно увидеть волка или кабана прямо рядом с человеком, прямо в лесу или у дороги найти здание, предназначенное для укрытия людей в случае ядерного взрыва.

В общем, тут сочетаются запустение, "совок", период Холодной войны и печальное стремление людей исправить ошибки прошлого. Последнее с трудом, но получается

Алексей Чибисов, Без Табу, все фото автора