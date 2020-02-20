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От имени МОЗ рассылали фейки о коронавирусе: Раскрыты детали

20:20
От имени МОЗ рассылали фейки о коронавирусе: Раскрыты детали - фото 1
От имени МОЗ рассылали фейки о коронавирусе: Раскрыты детали

Неизвестные злоумышленники от имени МОЗ распространяют фейковую информацию о распространении китайского коронавируса в Украине.

Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО

Об этом сообщил "Центр общественного здоровья" в Facebook.

"Информация о 5 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины отправителя этой информации в случае получения письма. Спасибо за сотрудничество!", - говорится в сообщении.

От имени МОЗ рассылали фейки о коронавирусе: Раскрыты детали - фото 196150

Поисками злоумышленников уже занялась Служба безопасности Украины. На данный момент специалисты СБУ исследуют телекоммуникационное оборудование МОЗ.

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", - сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

От имени МОЗ рассылали фейки о коронавирусе: Раскрыты детали - фото 196152

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. Как это было? ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

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