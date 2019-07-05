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Остались на тусовку: Зеленский женой и Богданом заселфились у Ниагарского водопада

09:20
Зеленский с женой и Богданом остались в Канаде после официальных мероприятий - фото 1
Зеленский с женой и Богданом остались в Канаде после официальных мероприятий

Не смотря на то, что официальный визит президента в Канаду закончился ещё 3 июля, Владимир Зеленский возвращаться в Украину не спешит. Вместо этого он тусит в Канаде в окружении приближённых.

Об этом свидетельствует фотография, размещённая главой переименованной администрации президента Андреем Богданом в Facebook.

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Недолюстрированный чиновник опубликовал селфач с Зе и первой леди на фоне Ниагарского водопада, чем вызвал волну негодования со стороны украинцев в сети.

Остались на тусовку: Зеленский женой и Богданом заселфились у Ниагарского водопада - фото 183765

В комментариях помимо поддержки фанатов Богдану и Зеленскому здорово натыкали, указав на то, что новоиспечённым политикам следовало бы работать не покладая рук, а не тусоваться за границей.

В целом же, с точки зрения обывателя, решение Зеленского задержаться за границей в четверг вполне понятно: накануне выходные, и можно несколько дней отрываться и веселиться.

Только вот президенту воюющей страны, накопившему сотни непросмотренных документов только лишь за первый месяц своей каденции тратить драгоценное для Украины время как-то не комильфо.

Напомним, по выходным Зеленский традиционно проводит время с семьей, а не на работе. Первый же мини-отпуск президент позволил себе сразу же после победы на выборах. Тогда еще не вступивший в должность гарант мотнулся в Турцию, где знатно повисел и провел кучу встреч с олигархами.

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Владимир Зеленский Канада Елена Зеленская Андрей Богдан Президент Украины Новости Украина
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