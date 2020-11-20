Новый президент Молдовы не советует Украине "мягкий подход" при возвращении Донбасса

Майя Санду - друг Украины / Офис президента

Избранный президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью "Европейской правде", в котором заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым – это Украина. Также политик дала совет Украине, как решить проблему оккупированных территорий Донбасса.

"Конечно, есть то, что мы должны сделать сами для решения конфликта – это борьба с коррупцией и контрабандой. Ведь пока политики в Кишиневе и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте – они будут сопротивляться его политическому решению. Но к окончательному политическому решению конфликта мы не сможем прийти самостоятельно. Россия – это часть переговорного формата", - рассказала Санду о ситуации с русским анклавом в ее стране - Приднестровьем.

Также политик провела параллели между своей страной и Украиной.

"Возможно, и Украине пригодится наш опыт в Приднестровье. Например то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу", - сообщила Майя Санду.

Санду открыто называет действия РФ против Украины агрессией, Крым считает оккупированной частью Украины. В этом она диаметрально отличается от своего соперника на выборах - российской марионетки Игоря Додона.

"Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом", - заявила Санду.

Майя Санду была избрана 15 ноября 2020 во втором туре выборов президента Молодовы. Она победила действующего президента Додона.