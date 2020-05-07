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Особенности выбора женских свитеров в онлайн-режиме

22:20
Особенности выбора женских свитеров в онлайн-режиме - фото 1

Свитер – это важная вещь в женском гардеробе. Его можно носить дома, одевать на работу или в учебное заведение.

Теплый предмет одежды пригодится на прогулке, в туристическом походе, на пикнике, при поездке на дачный участок. На сайте dressa.com.ua женские свитера представлены в широком ассортименте. В интернет-магазине есть изделия, предназначенные для зимнего периода, прохладных дней в летнее время, межсезонья.

Основные виды женских свитеров

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Одежда, похожая на современные свитера, появилась еще во времена Средневековья. Первые женские модели элегантных нарядов, созданных из шерстяной пряжи, в 30-х годах прошлого века представила Коко Шанель – известный французский модельер. В гардеробе каждой современной женщины есть несколько фасонов свитеров. Производители одежды предлагают высококачественные наряды таких видов:

  • пуловеры;
  • джемперы;
  • водолазки;
  • кардиганы.

Отличительная особенность пуловеров – отсутствие каких-либо застежек. Их длина достигает линии талии или бедер. Шерстяные кофты можно использовать как самостоятельный предмет гардероба или в сочетании с базовыми рубашками или блузками. В джемперах вырез для головы обычно круглый. В коллекциях современных дизайнеров есть много моделей с отсутствующими рукавами. Водолазка – это свитер из тонкого трикотажного полотна. Она дополняется высокой горловиной, частично или полностью закрывающей шею. Многие женщины предпочитают носить кардиганы – теплые кофты с большими пуговицами.

Правила выбора свитера для женского гардероба

Особенности выбора женских свитеров в онлайн-режиме - фото 199770

Свитера производятся со свободным кроем, а также с фасоном, подчеркивающим линию талии. Вязанные вещи – это уникальный инструмент для коррекции визуального восприятия фигуры. Слишком широкие бедра легко скрыть с помощью длинных вещей, расширенных в нижней части. Объемный верх также имеет свойство отвлекать внимание от массивного телосложения. Приталенные силуэты вязанных вещей позволяют подчеркнуть красоту женского тела.

Визуально увеличивает размер бюста одежда с крупными яркими узорами в зоне груди, а также кардиганы с завышенной талией или вещи с закрытыми горловинами. От выбора материала зависят теплосохраняющие свойства наряда. Для зимнего времени года лучше покупать изделия из натуральных волокон. Производители свитеров в шерсть часто добавляют шелковые или синтетические нити, которые значительно улучшают эксплуатационные свойства материала.

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