Особенности выбора одежды для полных девушек

Одежду plus size нужно подбирать правильно

Полным девушкам приходится непросто: подобрать одежду проблематично, не везде есть нужный размер, ассортимент в специализированных магазинах довольно скудный, а половина фасонов еще больше подчеркивают недостатки.

Сегодня поговорим об особенностях выбора одежды plus size и наиболее удачных вариантах!

Сложности с поиском размера

Первая сложность, с которой сталкиваются девушки с формами — отсутствие размеров. В обычных магазинах, направленных на молодежный тренд, размеры заканчиваются примерно на цифре 16, иногда и на 14. Больше выбора в дорогих бутиках, однако и цены там «кусаются». А вот специализированные магазины для пышных дам — это отдельная тема. Плюсы очевидны — размеры есть, зачастую самые большие. Минусов гораздо больше:

Отсутствие брендовой линейки.

Не самое высокое качество, так как в основном поставщики — Турция и Китай.

«Бабушкины фасоны». Найти классику с горем пополам возможно, а вот что-то молодежное, веселое, экстравагантное — вряд ли.

Не самые низкие цены. Во-первых, на пошив больших размеров уходит больше ткани, и стоимость в этом плане вполне обоснована, а во-вторых, отсутствие конкуренции развязывает руки владельцам подобных магазинов. Высокий спрос порождает высокие цены.

Где лучше покупать одежду больших размеров

Исходя из вышесказанного, возникает главный вопрос: где же покупать одежду plus size выгодно? В первую очередь рекомендуем искать в Интернете. Многие бренды имеют специализированные линейки для пышных дам, которые почему-то редко попадают в Украину. Если же ждать заказ целый месяц с иностранных сайтов не хочется, как и рисковать покупать без реальных фотографий и замеров, лучше всего поискать оптимальные варианты среди частных продавцов.

Какой сайт выбрать? Сегодня в Украине есть несколько топовых досок объявлений, однако далеко не везде есть хороший выбор и «живые» аккаунты. Часто, вещи стоят на продаже долго, а продавец просто перестает заходить в свой профиль ввиду отсутствия продаж. Пожалуй, самой активным сервисом для покупки и продажи вещей можно назвать Shafa.ua. Есть и еще несколько преимуществ:

Фотографии, сделанные вручную присутствуют в каждом объявлении. Без них оно не пройдет модерацию.

В большинстве описаний есть замеры, а если их нет, можно написать продавцу.

Есть и другие «плюшки» в виде отзывов, рейтинга, качества фото. Одним словом, продавцы очень заинтересованы в продажах и довольно активны.

И последнее: пожалуй, только на Шафе можно найти огромное количество вещей не просто больших, а огромных размеров. Такой себе эксклюзив, который можно разве что шить на заказ.

Каким тканям отдать предпочтение

Стоит отметить, что нужный размер еще не означает что вещь вам подойдет! Обязательно обращайте внимание на ткань! Отдайте предпочтение плотным тканям, таким как: твид, джинс, вельвет, бархат. И избегайте тонких и прозрачных вариантов. К примеру, больше всего портит фигуру вискоза. Для стройных девушек она подходит, а у полных, выделяет рельеф, подчеркивая и целлюлит, и складки кожи.

Вещи, которые стройнят

А вот и краткий список вещей и деталей, которые помогут скрыть лишнее и визуально убрать несколько размеров: