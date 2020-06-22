Основательница благотворительного фонда Таблеточки рекламировала книгу русского террориста

Террорист Прилепин

Основательница благотворительного украинского фонда “Таблеточки” Ольга Кудиненко провела показательный сеанс репетиционного самоубийства в режиме онлайн.

Днем в понедельник, 22 июня, на своем букинистическом телеграм-канале “Оля и ее библиотека” Кудиненко запустила хвалебную рекомендательную рецензию на книгу “Обитель” Захара Прилепина в стиле “Читал “Му-му, много думал”.

"Хороший русский роман. Читаешь и начинаешь жить с героями. Оставляет много открытых вопросов”, - отметила в рецензии активистка.

На похвалу террориста со стороны то ли недалекой, то ли беспечной дамы обратила подписчица Кудиненко - Алла Комарова.

После возникшего скандала Кудиненко прикинулась идиоткой и с видом “ой, не знала” потёрла пост. Взамен написала следующее: “Удалила обзор на предыдущую книгу. Не знала об участии этого автора в военный действиях на Донбассе и не поддерживаю российскую агрессию против Украины”.

Тем не менее, репетиционный удар был нанесен серьезный.

Специально для Ольги Кудиненко напоминаем, что Захар Прилепин - русский террорист, который руководил убийствами украинцев на Донбассе, этот человек является международным преступником, который рано или поздно ответит за свои злодеяния.

Также напомним, что вооруженная агрессия России (родины автора “хорошего русского романа”) идет седьмой год, за это время погибли более 10 000 украинцев, а несколько миллионов лишились жилья и стали беженцами.