Оскаровский комитет определился с украинским фильмом-претендентом на награду

"Атлантида" Валентина Васяновича будет номинирована на "Оскар"

В четверг, 24 сентября, стала известна лента, которая в этом году будет бороться за премию Оскар в номинации "Международный полнометражный фильм".

Кинокритики будут оценивать драму режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", повествующей о предстоящей победе Украины в войне против России.

- Победителем конкурса определен фильм "Атлантида", - заявил сегодня председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк в ходе пресс-конференции после нацотбора полнометражки.

По сюжету, события фильма разворачиваются в 2025-м году. После того, как бойцы ВСУ выгнали террористов с захваченной ими земли.

Оказалось, что оккупированный Донбасс может вернуться в состав Украины, но его территории признаны непригодными для жизни.

Всего в отборе за номинацию в самом престижном в мире кино конкурсе боролись еще два украинских фильма - "Мої думки тихі", "Земля блакитна, ніби апельсин".

Фильм Васяновича стал лауреатом фестиваля в Каннах и еще до премьеры в Украине привлек к себе всеобщее вннимание. У картины действительно есть шансы попасть в шорт-лист и заявить о себе еще сильнее.

Атландида 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Отметим, что хоят "Атландида" жанрово определена как фантастика, однако экологическая катастрофа и, как следствие, непригодность для жизни Донбасса - отнюдь не выдумка. Во-первых, оккупированные территории разграблены россиянами и их приспешниками, а некогда процветающий регион превращен в пустоши с постапокалиптическими видами. Более того, оккупационная администрация так называемых "ДНР" и "ЛНР" аюсолютно не печется об экологии региона, что чревато коллапсом. Одной из многих проблем может стать и радиоактивное заражение - с советских времен в шахтах Донбасса спрятано немало ядерных отходов, которые сейчас затоплены шахтными водами и эта зараза бесконтрольно насыщает земли.

Все обладатели премии "Оскар" будут известны в апреле 2021 года. Церемонию награждения перенесли из-за пандемии коронавируса.