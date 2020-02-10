Оскар 2020: Все победители премии

Оскар за лучший фильм уезжает в Южную Корею

В ночь на понедельник, 10 февраля, стали известны все победители премии Оскар. Результат получился неожиданным - Оскар как главный фильм выиграли "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, став первым неанглоязычным фильмом в истории, кому это удалось.

Также "Паразиты" стали 4-м фильмом, победившем в одном сезоне и в Каннах, и на «Оскаре». После «Потерянного уикенда», «Марти» и «Пианиста».

Оскар 2020 - Номинации и победители