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Оскар 2020: Все победители премии

07:07
Оскар за лучший фильм уезжает в Южную Корею - фото 1
Оскар за лучший фильм уезжает в Южную Корею

В ночь на понедельник, 10 февраля, стали известны все победители премии Оскар. Результат получился неожиданным - Оскар как главный фильм выиграли "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, став первым неанглоязычным фильмом в истории, кому это удалось.

Также "Паразиты" стали 4-м фильмом, победившем в одном сезоне и в Каннах, и на «Оскаре». После «Потерянного уикенда», «Марти» и «Пианиста».

Оскар 2020 - Номинации и победители

  • Лучший фильм — «Паразиты»
  • Лучший режиссер — Пон Джун-хо («Паразиты»)
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
  • Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
  • Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
  • Лучшая музыка — «Джокер»
  • Лучшая песня — «Рокетмен»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
  • Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам»
  • Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
  • Лучшие костюмы — «Маленькие женщины»
  • Лучший грим и прически — «Скандал»
  • Лучший оператор — Роджер Дикинс («1917»)
  • Лучший звук — «1917»
  • Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»
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