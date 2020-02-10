Оскар 2020: Все победители премии
Оскар за лучший фильм уезжает в Южную Корею
В ночь на понедельник, 10 февраля, стали известны все победители премии Оскар. Результат получился неожиданным - Оскар как главный фильм выиграли "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, став первым неанглоязычным фильмом в истории, кому это удалось.
Также "Паразиты" стали 4-м фильмом, победившем в одном сезоне и в Каннах, и на «Оскаре». После «Потерянного уикенда», «Марти» и «Пианиста».
Оскар 2020 - Номинации и победители
- Лучший фильм — «Паразиты»
- Лучший режиссер — Пон Джун-хо («Паразиты»)
- Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
- Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
- Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
- Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
- Лучшая музыка — «Джокер»
- Лучшая песня — «Рокетмен»
- Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
- Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
- Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам»
- Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
- Лучшие костюмы — «Маленькие женщины»
- Лучший грим и прически — «Скандал»
- Лучший оператор — Роджер Дикинс («1917»)
- Лучший звук — «1917»
- Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»
- Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
- Лучшие визуальные эффекты — «1917»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»
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