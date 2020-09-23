Осенний призыв 2020: Кабмин определил количество срочников

Кабинет министров определил количество призывников, необходимых для пополнения рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13570 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Государственную пограничную службу Украины - 500 человек, в Национальную гвардию Украины - 4970 человек", - говорится в сообщении.

Также в Кабмине подчеркнули, что это решение "обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года".

Напомним, что…

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского с 2020 г. на срочную службу призываются юноши с 18 лет.