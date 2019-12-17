Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО
Во вторник, 17 декабря, члены Нацкорпуса и пр. организаций устроили стычки под Радой из-за открытия рынка земли. В ход пошли пики и зеленка.
Об этом сообщает "Громадське".
По данным источника, митингующие попытались установить палатки возле парламента, однако правоохранители выступили против этой затеи.
В ответ Нацкорпус задействовал тяжелую артиллерию – пики и зеленку.
Последняя очень не понравилась полиции и та применила слезоточивый газ.
В результате пострадали журналисты "Громадського".
На данный момент протестующие продолжают стоять под Радой.
По оценкам правоохранителей, в акциях протестов принимают участие около 1, 5 – 2 тыс. человек.
Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.