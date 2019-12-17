Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО

13:18
Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО - фото 1
Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО

Во вторник, 17 декабря, члены Нацкорпуса и пр. организаций устроили стычки под Радой из-за открытия рынка земли. В ход пошли пики и зеленка.

Мордобой в Раде: Полиция схватила "свободовца-драчуна" – ФОТО

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, митингующие попытались установить палатки возле парламента, однако правоохранители выступили против этой затеи.

В ответ Нацкорпус задействовал тяжелую артиллерию – пики и зеленку.

Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО - фото 192922

Последняя очень не понравилась полиции и та применила слезоточивый газ.

Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО - фото 192932

В результате пострадали журналисты "Громадського".

На данный момент протестующие продолжают стоять под Радой.

Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО - фото 192924

По оценкам правоохранителей, в акциях протестов принимают участие около 1, 5 – 2 тыс. человек.

Орудуют зеленкой и пиками: Нацкорпус устроил стычки под Радой - ФОТО - фото 192931

Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
земля полиция протест Верховна Рада Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
В битве между нацкорпусом и нацгвардией победил Аваков - фото 1
Силовики зачистили улицу Грушевского от митингующих коллег (ФОТО)
17:40
Командование ССО просит суд отправить Риффмастера под домашний арест - фото 1
Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО
17:00
Следователи вышли на след организатора покушения на Соболева - фото 1
25-летний уроженец России: в прокуратуре назвали организатора убийства сына депутата Собол
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...